Milano Lorenteggio, rapina in negozio: arrestato un 24 enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2025 – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa da GIP del Tribunale di Milano, nei confronti di un cittadino tunisino di 24 anni ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale di via delle Orchidee a Milano.

I fatti risalgono al 9 marzo 2024, quando quattro uomini, in concorso tra di loro, dopo aver fatto accesso all’interno del negozio, si sono impossessati di numerosi profumi esposti alla vendita per un valore di 1300 euro, sottraendoli dagli scaffali, per poi spintonare più volte una commessa che si era accorta dell’accaduto, guadagnandosi la fuga.

Le indagini del commissariato Lorenteggio hanno consentito di fare chiarezza sull’accaduto ed individuare tre autori della rapina che risultavano essere senza fissa dimora, e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

A seguito di un’attività info investigativa, gli agenti di via Lorenteggio hanno rintracciato in via Carlo Ravizza il 24enne e condotto presso il carcere di San Vittore, fermo restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte a indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

