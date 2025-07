Rozzano. Al Fiordaliso arriva “The Second Life”, il progetto che dà nuova vita agli abiti usati e premia la sostenibilità

Dal 19 al 27 luglio all’interno del centro commerciale è attivo un servizio green che premia le scelte sostenibili, basta portare gli abiti usati per ricevere in cambio un premio.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 luglio 2025 – Il centro commerciale Fiordaliso lancia “The Second Life”, un’iniziativa green pensata per incentivare comportamenti sostenibili e ridurre lo spreco tessile attraverso la moda circolare. Dal 19 al 27 luglio sarà attivo all’interno del centro un desk dedicato alla raccolta di abiti usati, in cambio di una gift card da utilizzare nei negozi del centro. The Second Life nasce con l’obiettivo di dare nuova vita ai capi inutilizzati e trasformare il gesto del riuso in un’opportunità concreta. Partecipare è semplice, basta consegnare abiti in condizioni nuove o perfette (uomo, donna e bambino, da 1 mese a 14 anni) al punto di raccolta. Se i requisiti sono rispettati, il cliente riceverà una gift card del valore pari a quello stimato degli indumenti consegnati.

«Crediamo in un’economia più consapevole, in cui ogni gesto può fare la differenza», dichiara Andrea Inverardi, direttore del centro commerciale. «Con “The Second Life” vogliamo ridurre l’impatto ambientale della filiera tessile, promuovendo una cultura del riuso che sia allo stesso tempo utile, semplice e gratificante per tutti. Offriamo ai nostri visitatori la possibilità concreta di contribuire al cambiamento, premiando il loro impegno con un piccolo riconoscimento.»

Con questa iniziativa, il Fiordaliso conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, offrendo un’alternativa concreta al consumo eccessivo e valorizzando ogni gesto responsabile. Maggiori informazioni e orari sul sito www.fiordaliso.net