SALUTE. DAL COMUNE CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE PERSONE CON DEMENZA E DECADIMENTO COGNITIVO

Bertolé: “Si stima che siano 30mila le persone con decadimento cognitivo in città. Milano lavora per soluzioni più efficaci e complessive”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2025 – Il Comune rafforza il sistema di supporto alle persone con demenza e decadimento cognitivo che vivono in città.

Con una delibera approvata dalla Giunta, vengono stanziati 32mila euro per l’erogazione di contributi a favore di enti del Terzo settore che durante il 2025 hanno svolto attività di carattere psicosociale a favore dei malati e dei loro familiari e caregiver.

Per assegnare i fondi verrà pubblicato un avviso pubblico a cui potranno candidarsi le realtà che abbiano una comprovata esperienza nel campo di non meno di 12 mesi. Ad ogni soggetto potrà essere assegnato un contributo fino a 8mila euro, proporzionale al punteggio conseguito sulla base della qualità delle iniziative messe in campo, del numero di operatori e volontari coinvolti, dell’esperienza maturata nel campo.

Contestualmente, la Direzione Welfare e Salute ha aperto un altro avviso pubblico che prevede un contributo economico fino a 30mila euro per la realizzazione del progetto ‘Memoria Comune – Comunità che si prende cura’, per promuovere l’inclusione delle persone con demenza e decadimento cognitivo, attivare reti informali e formali per la prevenzione e l’intercettazione precoce dei sintomi e per favorire l’accesso ai servizi.

Le progettualità potranno riguardare attività di sensibilizzazione attraverso campagne di comunicazione; la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori del territorio, al fine di rafforzare le reti di supporto; la messa a terra di iniziative che mirano a coinvolgere le persone con demenza e i loro familiari e caregiver; l’attivazione di un presidio mobile nei quartieri che possa fare informazione, fornire orientamento ai servizi, ascoltare i bisogni.

Le attività dei progetti candidati dovranno essere rivolte a due NIL della città in due diversi Municipi, scelti sulla base della numerosità dei residenti anziani e della presenza di almeno una Casa di Quartiere. C’è tempo fino alle 12 del 1° settembre per partecipare.

Il bando è disponibile al link

“Di fronte a numeri in continua crescita – si stima che siano oltre 30mila le persone con decadimento cognitivo solo a Milano – stiamo lavorando per costruire risposte più efficaci e complessive, pur in assenza di risorse strutturali sufficienti da parte di Regione e Governo. Lo abbiamo fatto – spiega l’Assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – coinvolgendo e confrontandoci con la rete cittadina composta dal Terzo settore e dai rappresentanti del Sistema sanitario regionale e scegliendo di puntare sull’attivazione della comunità, per mettere in campo soluzioni nuove, più efficaci e condivise. Questi interventi si affiancano ai servizi già attivi: dai centri di psicologia e orientamento per l’anziano, presenti nei nove Municipi, alle attività di socialità promosse nelle 64 Case di Quartiere distribuite in tutta la città. Iniziative che agiscono su una leva cruciale per la prevenzione: la socialità, determinante fondamentale di salute. Ci auguriamo che gli enti locali e le famiglie non vengano lasciati soli e che venga presto definita una strategia nazionale, con risorse dedicate su questi temi e l’impostazione di percorsi integrati con il sistema sanitario”.

