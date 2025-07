Servizi straordinari di Controllo del Territorio a Desenzano e Sirmione

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 19 luglio 2025 – Nella giornata di giovedì, in considerazione dell’incremento dell’afflusso turistico del periodo estivo, in Desenzano del Garda e nei comuni limitrofi si è svolto un servizio straordinario interforze di controllo del territorio .

Nello specifico il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, con specifica ordinanza ha disposto un’operazione di Polizia che ha visto coinvolti gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, del Commissariato di Desenzano del Garda e della Questura di Brescia e la Polizia Locale di Desenzano del Garda, in un’azione congiunta volta a contrastare fenomeni di degrado urbano, spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative nei locali pubblici.

I controlli hanno interessato principalmente le zone della Stazione Ferroviaria e le vie limitrofe, il lungolago di Desenzano e la vicina Piazza Garibaldi, per poi estendersi anche ai territori limitrofi di Sirmione Pozzolengo e Lonato.

Complessivamente nel corso delle attività – sono state controllate 214 persone 85 dei quali stranieri di cui 75 con precedenti ed ispezionati 4 Esercizi Pubblici – di cui uno sanzionato amministrativamente per assenza di scia – e 59 autoveicoli.

A seguito delle verifiche, un trentenne con precedenti penali e/o di polizia è stato inoltre trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish ed è stato quindi sanzionato e deferito alla Prefettura . Il Questore ha incaricato la Divisione Anticrimine di compiere gli opportuni approfondimenti per applicare nei suoi confronti una misura di prevenzione .

Nel corso dei controlli ai locali pubblici sono state riscontrate diverse violazioni e irregolarità che sono oggetto di accertamento da parte degli uffici di Polizia Amministrativa della Questura e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda.

Il dispositivo si inserisce nel più ampio piano di intervento predisposto per la stagione estiva, in un contesto in cui la prevenzione e la repressione dei fenomeni criminali e delle violazioni amministrative rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza dei cittadini.

L’impegno delle forze dell’ordine proseguirà con l’obiettivo di assicurare una presenza costante e visibile sul territorio e di rafforzare il presidio della legalità

Questi servizi sono pensati non solo per intervenire in presenza di reati, ma soprattutto per prevenire situazioni di rischio, rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e far sentire la cittadinanza tutelata. – ha dichiarato il Questore Sartori – Le attività proseguiranno durante tutta l’estate, in particolare nei luoghi a maggiore afflusso, con l’obiettivo di garantire un ambiente sereno, sicuro e rispettoso delle regole.