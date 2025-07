Solto Collina. Incidente lungo la SP77, un morto e una ferita gravissima

(mi-lorenteggio.com) Solto Collina – Bg, 19 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.20, lungo la via Teodoro Foresti, il tratto comunale della SP 77, che collega Solto Collina a Piangaiano, in prossimità di un tornate, una moto e una vettura si sono violentemente scontrate, mentre una seconda moto è stata coinvolta. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 5 persone due uomini e tre donne.

Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri della Compagnia di Clusone, mentre da Milano e da Bergamo sono giunti due elicotteri del sccorso.

Un uomo di 56 anni di Adro è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi. Mentre, la moglie è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni e un altro ferito è stato trasporato in codice giallo all’ospedale di Esine.

