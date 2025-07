(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2025 – Intorno alle ore 12.40, all’incrocio tra via delle Forze Armate e via Chinotto è avvenuta un incidente tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Un ferito è stato trasportato in codice rosso In ospedale.

Sul posto sono giunti diversi mezzi del soccorso e la. Polizia locale, che per permettere tutti i rilievi ha temporaneamente chiuso la strada