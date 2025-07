PD Milano metropolitana – Prolungamento M4 verso Buccinasco – Dal PD nuovo passo avanti per la mobilità metropolitana

Rosa Palone, vicesindaca di Buccinasco “Approvato l’accordo con Regione Lombardia per lo studio di fattibilità.

Dal PD nuovo passo avanti per la mobilità metropolitana”

Milano, 20 luglio 2025 – Con l’approvazione da parte della Giunta Comunale di Milano dell’accordo con Regione Lombardia per il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica, si compie un altro passo decisivo verso il prolungamento della linea M4 fino a Buccinasco. Un risultato importante per tutta l’area metropolitana di Milano, frutto di un impegno condiviso tra istituzioni e territorio.

L’accordo prevede lo stanziamento di 900.000 euro da parte di Regione Lombardia per la realizzazione delle attività preliminari propedeutiche alla stesura del progetto di fattibilità. Il prolungamento, lungo circa 1,5 km, aggiungerà una nuova stazione, situata in territorio di Buccinasco, al confine con Milano e Corsico, nei pressi della Cava del Ronchetto.

Il Partito Democratico, con il lavoro congiunto a livello comunale, regionale e locale, ha sostenuto con determinazione questo percorso, ritenendo strategico l’allargamento della rete del trasporto pubblico per una mobilità più sostenibile, integrata ed efficiente.

Rosa Palone, Vicesindaca di Buccinasco, ha dichiarato:

“L’approvazione di questo accordo rappresenta un momento storico per Buccinasco e per l’intero quadrante sud-ovest dell’area metropolitana. Con il prolungamento della M4 possiamo offrire ai cittadini una vera alternativa all’uso dell’auto, migliorando qualità della vita e sostenibilità ambientale. Desidero ringraziare l’Assessora alla Mobilità Arianna Censi per il grande lavoro svolto e il costante supporto a questo progetto e il Consigliere regionale Simone Negri per l’impegno corale che ci ha permesso di arrivare a questo traguardo.”

Alessandro Capelli, Segretario metropolitano del PD Milano, aggiunge:

“Questo progetto rafforza l’idea di una città metropolitana più coesa, dove centro e periferie non sono più mondi separati ma parti di un unico sistema integrato. Il prolungamento della M4 a Buccinasco è un tassello importante di una visione più ampia di mobilità sostenibile che guarda a tutti i territori che gravitano su Milano. Lavoriamo per un trasporto pubblico efficiente perché solo così possiamo ridurre le disuguaglianze territoriali e costruire una Milano metropolitana più giusta e accessibile.”

Il PD Milano metropolitana ribadisce che continuerà a seguire da vicino l’evoluzione del progetto, impegnandosi a garantire che i prossimi passaggi procedano con la massima celerità, per dare risposta concreta alle esigenze di mobilità di migliaia di persone che ogni giorno si spostano tra Milano e i comuni limitrofi.