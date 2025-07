A Cologno Monzese l’omaggio a Lucio Dalla per il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri

(mi-lorenteggio.com) Cologno Monzese, 21 luglio 2025 – Sabato 26 luglio a Cologno Monzese Villa Casati ospiterà il concerto “Ciao Lucio” delle Volpi senza Tana, evento dedicato al grande artista bolognese Lucio Dalla. L’appuntamento, sostenuto dall’amministrazione comunale, si inserisce nella VXI edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri (www.festivalcomicita.it) diretto da Francesco Pellicini, sostenuto da Regione Lombardia e da 17 amministrazioni comunali delle province di Milano, Varese, Novara, Vco, Como, Lecco.

Le Volpi senza Tana nascono nell’estate del 2014. L’esordio con la formazione completa avviene sul palco di piazza Cavour a Como davanti ad un pubblico di circa duemila spettatori. La scaletta proposta percorre le tappa musicali più celebri della carriera del grande artista bolognese: brani entrati oggi, di diritto, nell’immaginario collettivo internazionale grazie alla poetica ed alla musicalità creativa del “piccolo – grande” Lucio.

Brani come Caruso, La settima luna, Balla ballerino, Ciao, Cosa sarà, Canzone, Tu non mi basti mai, Anna e Marco, Piazza Grande, Disperato erotico non stop, Futura, Cara, Se io fossi un angelo, 4 Marzo, Felicità, Attenti al lupo, Quale allegria, La casa in riva al mare, L’anno che verrà, si adattano perfettamente alla magia delle piazze estive dove protagonista assoluto diviene il pubblico, capace di interagire al meglio con le sonorità live della band musicale.

Lo spettacolo, previsto per le ore 21.00, sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà nella suggestiva Corte di Villa Casati. In caso di pioggia l’evento si sposterà al Palazzetto dello Sport in Via Volta 9.

Info Comune di Cologno Monzese – ufficio cultura. www.festivalcomicita.it