BAREGGIO – ASSESTAMENTO DI BILANCIO: NUOVI FONDI PER SCUOLE E SICUREZZA

Altri 50.000 euro per la segnaletica orizzontale, 35.000 euro per la copertura della scuola

dell’infanzia “Montalcini” e 8.000 euro per l’acquisto di nuove telecamere

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 luglio 2025. Giovedì sera in Commissione è stata presentata la variazione di assestamento generale di bilancio, che verrà approvata giovedì 24 luglio in Consiglio comunale. “Le voci più significative riguardano il settore dei lavori pubblici e la sicurezza – ha spiegato l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -.

Andiamo a mettere altri 50.000 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale che ci

permetteranno di intervenire in altre zone del paese in aggiunta a quelle attualmente oggetto di

lavori, 35.000 euro per la manutenzione della copertura della scuola dell’Infanzia ‘Levi-Montalcini’,

altri 35.000 euro per i serramenti esterni della scuola secondaria di via Monte Grappa, 11.500 euro

per interventi di manutenzione straordinaria al centro sportivo Magistrelli, 8.000 euro per l’acquisto

e l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza”.

“Sottolineo in particolare gli ulteriori stanziamenti per le scuole – aggiunge il sindaco Linda Colombo – che in questi anni sono oggetto di importanti lavori grazie all’impegno e alla costanza dell’assessore Raffaella Gambadoro e dei nostri uffici. Attualmente, ricordo, stiamo rifacendo i bagni dell’ala vecchia della Rodari e la tettoia della Munari. Con questa variazione interverremo anche sulla copertura della Levi-Montalcini con l’obiettivo di prevenire gli episodi di allagamento che si sono verificati negli ultimi anni in occasione di forti temporali. Cito, infine, anche i 5.000 euro a

sostegno del ‘Progetto della Memoria’ che sta portando avanti il nostro Gruppo Alpini: a seguito di

un lungo lavoro di ricerca svolto in questi anni, andremo ad ‘aggiornare’ il Monumento ai Caduti con

nuovi nomi che non erano inclusi”.