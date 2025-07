Capelli (PD Milano) – Per Milano, con Sala, il Partito Democratico c’è. Ora insistiamo per dare segnali di cambiamento alla città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2025 – Per Milano, con Sala, il Partito Democratico c’è. Con lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza delle grandi sfide che aspettano il centrosinistra nei prossimi 18 mesi. Siamo orgogliosi delle tantissime cose che abbiamo realizzato a Milano dal 2011, ma sappiamo anche che, in un mondo profondamente mutato, dobbiamo continuare a insistere per dare alla città quei segnali di cambiamento che la rendano accessibile a tutte e tutti.

A partire dal diritto all’abitare, dalla centralità della città pubblica, per il diritto allo sport di base e al verde profondo. Dobbiamo mantenere altissimo l’investimento sul welfare e sui diritti.

Il Partito Democratico lavorerà insieme alle altre forze politiche del centrosinistra per ricompattare la coalizione sociale e civica del centrosinistra milanese.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

