Garipalli: Nuova City Escape a Bergamo: un’avventura interattiva nei Musei Civici

Un’avventura interattiva per scoprire i segreti della storia e dell’evoluzione umana nei musei della città, grazie al progetto #InnovaCultura, nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 21 luglio 2025 – Garipalli torna a Bergamo con la nuova City Escape “I misteri del tempo”, una doppia visita interattiva, guidata e tutta da giocare tra il Museo di Scienze Naturali e il Museo Archeologico. Grazie alla vittoria del bando # InnovaCultura[1], promosso da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, questa City Escape, la seconda delle sei previste nei prossimi mesi, rappresenta un’opportunità per ripensare le attività degli istituti culturali e valorizzare il mondo delle imprese culturali e creative attraverso esperienze innovative.

“Essere riusciti a sviluppare una nuova esperienza a Bergamo, città che ha ospitato la nostra prima City Escape, è per me un grande motivo di orgoglio. Fin dall’inizio, Garipalli ha avuto l’obiettivo di creare esperienze culturali coinvolgenti e accessibili a tutti, fino a trasformare la fruizione museale in un viaggio interattivo e immersivo. Con questa City Escape vogliamo valorizzare il patrimonio storico e scientifico di Bergamo, e grazie al supporto del progetto InnovaCultura, abbiamo dato il nostro contributo. È un segnale importante del fatto che le istituzioni credono nel potenziale dell’innovazione per rendere il nostro patrimonio più accessibile e coinvolgente” dichiara Luca De Bellis, CEO di Garipalli.

L’esperienza di gioco de “I misteri del tempo” inizia con due paleontologi che accompagnano i giocatori attraverso i misteri dell’evoluzione della vita sulla Terra. Quando la storia umana diventa protagonista, l’avventura si sposta nel Museo Archeologico, dove due archeologi, seguendo le tracce del diario criptato del loro maestro, dovranno risolvere enigmi e decifrare indizi per scoprire il passato delle civiltà orobiche, dalla Preistoria al Medioevo. Ma attenzione: un’altra figura misteriosa è sulle loro tracce e vuole impossessarsi del prezioso diario!

Il viaggio all’interno dei musei permetterà ai partecipanti di immergersi in due mondi affascinanti e complementari. Il Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, con le sue collezioni di reperti paleontologici, zoologici e etnografici e il Civico Museo Archeologico di Bergamo, situati nella storica Cittadella Viscontea, permetteranno ai visitatori di fare un salto nella storia delle antiche civiltà che hanno abitato il territorio. Qui, grazie all’ambientazione immersiva della City Escape, il passato prende vita attraverso enigmi e racconti avvincenti.

City Escape Bergamo – Musei Civici: I misteri del tempo è acquistabile e giocabile direttamente dal sito ufficiale City Escape Bergamo – Museo Civico Scienze Naturali: i misteri del tempo – Garipalli. L’avventura si svolgerà interamente all’interno dei due musei. È inoltre richiesto l’acquisto in loco del biglietto unico d’ingresso ai musei, al costo di 3 euro. Maggiori informazioni sono disponibili su museoscienzebergamo.it.

[1] Il progetto è realizzato nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 con il concorso di risorse di Unione Europea, Stato italiano e Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021).

Le City Escape di Garipalli sono le prime esperienze immersive, in stile escape room, da giocare all’aperto. Nata nel 2021, Garipalli offre un sistema di gioco e di infotainment basato sul mix di innovazione digitale ed esperienze reali per coinvolgere viaggiatori, turisti e cittadini alla scoperta delle città italiane. Ad oggi, Garipalli ha aiutato oltre 60.000 giovani e meno giovani ad avvicinarsi e riscoprire le proprie città, facendo percorrere oltre 150mila km a turisti di ogni genere in giro per l’Italia. Tutte le informazioni su garipalli.com.