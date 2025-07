Il 50° anniversario della Ferrari 308 GTB al Royal Automobile Club di Londra

(mi-lorenteggio.com) Londra, 21 luglio 2025 – In occasione del 50° anniversario della leggendaria Ferrari 308 GTB, Cavallino – la rivista di riferimento mondiale per gli appassionati del Cavallino Rampante – ha organizzato un evento esclusivo al prestigioso Royal Automobile Club di Londra, in collaborazione con il circuito di Goodwood.

L’evento ha avuto inizio con accoglienza e briefing presso il Race Control di Goodwood, dove i partecipanti sono stati coinvolti in un giro di parata sul celebre circuito. A seguire, un tour panoramico ha condotto gli equipaggi fino a Pall Mall, nel cuore di Londra, dove le vetture sono state esposte di fronte alla storica sede del prestigioso Royal Automobile Club.

Redazione