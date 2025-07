Il Centro Diurno integrato di Bollate: una risorsa per le famiglie

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 luglio 2025 – Accudire una persona anziana è un grande gesto d’amore. Purtroppo, però, non sempre è possibile provvedere in famiglia e lasciarla in casa da sola può diventare un problema anche di sicurezza. Ed è qui che si inserisce una risorsa fondamentale: il CDI, centro diurno integrato.

Queste strutture offrono un ambiente sicuro e stimolante, dove gli anziani possono trascorrere delle ore in compagnia, un servizio semiresidenziale, rivolto a persone di età superiore a 65 anni, parzialmente autosufficienti che hanno bisogni sanitari, assistenziali o sociali difficilmente gestibili a casa. Il servizio ha come finalità il benessere dell’utente, ma nello stesso tempo permette alla famiglia di continuare a svolgere un ruolo attivo nell’assistenza.

Il Centro Diurno Integrato di Bollate “Il Mandorlo”, diretto dal dottor Paolo Chiapponi, rappresenta per la persona anziana una fondamentale attività di socializzazione, che valorizza le capacità e le funzioni cognitive, creative e motorie. Gli ospiti possono partecipare a tante attività ricreative e, grazie alla presenza di personale specializzato, essere costantemente assistiti.

Il CDI “Il Mandorlo” ha 30 posti disponibili, di cui in buona parte già assegnati, ma chi avesse bisogno può inoltrare la modulistica di richiesta, presente sul sito internet aziendale, sia presso l’ufficio accoglienza della RSA Pertini che presso il Punto Unico di Accesso della Casa di Comunità di Bollate. La retta mensile per la frequenza del centro, comprensiva del pasto (colazione, pranzo e merenda), è pari a 640 euro.

Il CDI di Bollate si trova in Via Piave, 20. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16:30. Resta chiuso nelle giornate festive infrasettimanali, secondo un calendario programmato annualmente.

