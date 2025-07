Insegnante americano accoltellato su un treno a San Giuliano Milanese. Lanciata raccolta fondi negli USA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2025 – Nicholas Pellegrino, 29 anni, insegnante di religione e allenatore di atletica presso la Archbishop Riordan High School di San Francisco, è stato brutalmente aggredito e derubato su un treno alla stazione di San Giuliano Milanese, lo scorso 15 luglio, mentre era in vacanza in Italia per far visita ad amici e parenti.

Appena salito sul treno diretto a Firenze, Pellegrino ha notato quattro uomini che lo osservavano insistentemente. Poco dopo, è stato aggredito e colpito alla gola con un coltello, mentre i rapinatori fuggivano con il suo bagaglio. Gravemente ferito, è riuscito a raggiungere la banchina e chiedere aiuto. Trasportato d’urgenza in ospedale, ha ricevuto cure immediate e punti di sutura. Pellegrino è stato dimesso dopo alcuni giorni di ricovero. Tra gli oggetti rubati figurano il suo computer e il passaporto, ma il giovane ha dichiarato di sentirsi comunque fortunato a essere sopravvissuto. È stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese mediche e il recupero di Nicholas, raggiungibile al link https://gofundme.com/f/donate-to-nicks-medical-fund-after-attack-robbery

