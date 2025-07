Lughnasad 2025- L’incontro delle tribù Torna per la IV Edizione

25/26/27/ luglio 2025

(mi-lorenteggio.com) Varese, 21 luglio 2025. Dal 25 al 27 luglio 2025, prende il via la quarta edizione del Festival Lughnasad – L’incontro delle tribù, antica festa celtica avvolta dall’energia dell’estate e dall’abbondanza della Natura che segnava l’inizio del raccolto benaugurale.

Torna la magia di questa tradizione a Golasecca (VA), in Viale Europa 1c, organizzato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys e da Imbolc s.r.l. con il Patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Un festival di musica d’influenza pagan folk che si inserisce nella suggestiva cornice di Golasecca, cuore dell’antica cultura proto-celtica. Il programma è ricco di appuntamenti, alcuni dei quali a ingresso libero: musica live, danza, fedeli ricostruzioni storiche, spettacoli, laboratori interattivi, incontri culturali e momenti di profonda riflessione, il tutto con l’occasione di visitare la zona archeologica del Monsorino. Saranno inoltre proposti stage di danza, workshop di canto polifonico e di arpa, e momenti ludici e spettacolari. tra questi, le Gare di Forza Celtica a coppie (con in palio un weekend a Edimburgo!).

Il calendario musicale della manifestazione promette una serie di appuntamenti live imperdibili.

Il 25 luglio la serata inaugurale vedrà sul palco Anchise Bolchi & Ariele Cartocci alle 21:30, che esploreranno l’intersezione tra musica tradizionale e sonorità moderne, seguiti alle 22:30 dai Boira Fusca con il loro potente mix di folk, prog e hard rock rivisitato in chiave celtica. Concluderà la serata il suggestivo spettacolo di focogiocoleria “Antinomia”.

Il 26 luglio il palco ospiterà alle 21:00 Caterina Sangineto & KALON KER YS, con la voce unica dell’arpista Caterina Sangineto e il debutto del coro di canto celtico. Alle 21:45 sarà la volta dei Trinaluna, che fonderanno musica celtico-irlandese con elementi classici, funk e jazz.

La serata si chiuderà alle 23:00con i Daridel, una band in continua evoluzione, crea un sound unico e distintivo, mescolando sonorità antiche con elementi moderni. un viaggio tra suoni arcani e dimenticati, antichi strumenti, un cammino verso secoli di buio e di luce.

Infine, il 27 luglio inizierà alle 18:00 con i Valkanorr, pronti a far tremare la terra con note di cornamusa e rombi di tamburi. Alle 19:00 la giovane e talentuosa arpista Rossana Monico dalla Lombardia incanterà il pubblico con la sua arpa irlandese acustica ed elettrica. La manifestazione culminerà alle 20:30 con l’Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys, che tra reel, jig e hornpipe. promettono un viaggio mozzafiato alla scoperta della danza irlandese.

Lughnasad – L’incontro delle tribù si distingue per i numerosi approfondimenti culturali e i momenti di spiritualità che renderanno Golasecca un polo d’attrazione per le antiche tradizioni, immergendo i visitatori tra storia, miti e leggende. i sei gruppi storici presenti saranno fondamentali nel ricreare un’atmosfera dal fascino ancestrale, proponendo intense riflessioni, laboratori didattici e attività del passato dedicate ad adulti e bambini. (Vedi dettagli del programma).

Novità di spicco di questa edizione, un evento di straordinaria rilevanza storica e culturale cattura l’attenzione: “Il Corteo Funebre di Golasecca”. Presso le evocative Necropoli del Monsorino, domenica mattina, i gruppi storici locali daranno vita a una rievocazione fedele di un antico corteo funebre golasecchiano. offrirà un’opportunità unica di immergersi nelle tradizioni funerarie di un’epoca lontana. L’evento si svolge in collaborazione con i responsabili della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese che, a seguire, guideranno i presenti in un’approfondita spiegazione delle tecniche di sepoltura dell’epoca, svelando i segreti di un rito che affonda le radici nella storia del nostro territorio.

Tra gli appuntamenti con esperti del settore, da evidenziare sabato mattina, l’incontro alla Necropoli del Monsorino con il Professor Mauro Squarzanti, storico e appassionato di archeologia, che presenterà “La donna nel mondo golasecchiano”. A seguire il Saluto agli Antichi, un emozionante concerto d’arpa in acustico eseguito dall’artista Caterina Sangineto, nell’area archeologica del Monsorino. (partecipazione gratuita). Mentre domenica alle ore 15:00

dottoressa Elena Percivaldi, scrittrice e storica, terrà una conferenza intitolata “CARRI, ELMI E SCHINIERI – L’arte della guerra dei Celti nei reperti di Golasecca e Sesto Calende”.

Per l’occasione, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 luglio, sono previste aperture straordinarie del Museo di Golasecca, in piazza del Comune, del Museo Archeologico di Sesto Calende con visite guidate, su prenotazione e della Necropoli del Monsorino.

Ogni giorno, ad accogliere il pubblico, ci sarà un mercato artigianale, la presenza di birrifici e distillerie, e un completo servizio ristoro organizzato dalla Pro Loco di Golasecca.

Costi: 10 euro venerdì e domenica – 15 euro sabato. Possibilità di acquistare biglietti, per più giorni, a prezzo scontato.

Area concerti e spettacoli ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni e i disabili al 100% .

Il biglietto per i residenti di Golasecca, su presentazione del documento di identità, è di soli 5 euro.

DETTAGLIO INFO DEGLI ARTISTI / GRUPPI PRESENTI:

Venerdì 25 luglio Ore 21.30 Anchise Bolchi & Ariele Cartocci

Aprono il programma musicale della quarta edizione del festival, esplorando l’intersezione tra la musica tradizionale e le sonorità moderne.

Attraverso un mix di strumenti acustici, il progetto crea un’atmosfera unica e suggestiva che invita l’ascoltatore a riflettere sulla bellezza della musica e sulla sua capacità di evocare emozioni. Il duo unisce la passione per la musica tradizionale irlandese con la potenza della musica americana creando un suono forte e coinvolgente. Chitarra, violino, armonie vocali e ritmi contagiosi porteranno colui che ascolta in un viaggio musicale tra l’Irlanda e il cuore dell’America.

Venerdi 25/7 ore 22.30 Boira Fusca (Piemonte)

Nascono nel 2015 tra le valli dell’Alto Canavese, terra di leggende e tradizioni che resistono al tempo. Un mix potente di esperienze musicali diverse – dal prog al folk, dalla classica all’hard rock – che si fondono in un repertorio, frutto di costante ricerca e condivisione, quasi interamente strumentale, fatto di melodie tradizionali celtiche rivisitate in chiave originale.

Dai grandi palchi di Bustofolk, Triskell, Celtica, Elffest (e molti altri) arrivano per la prima volta al Lughnasad!

Siete pronti a farvi travolgere da ritmi incalzanti e atmosfere magiche?

Sabato 26/7ore Ore 21.00 Caterina Sangineto & KALON KER YS (Lombardia)

Torna a Lughnasad 2025 la voce unica di Caterina Sangineto. Polistrumentista raffinata, figlia del liutaio Michele Sangineto, è cresciuta immersa nella rinascita della musica celtica. Arpista virtuosa e tra le pochissime musiciste al mondo a portare il salterio ad arco nei repertori moderni, ha calcato i palchi di tutta Europa con progetti come Ensemble Sangineto, Lyradanz, Celtic Harp Orchestra, Picotage, Adelchis e molti altri. È anche la voce della band di modern folk Ar An Talamh.

Con lei, al debutto sul palco, ci saranno i Kalon Ker Ys, coro di canto celtico diretto da Caterina in collaborazione con TMA-traditionalmusicacademy e Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi

Sabato 26/7ore ore 21.45. Trinaluna (Marche) un ensemble di musica celtico-irlandese nato a Perugia nel 2021.

In soli tre anni di attività, il gruppo ha preso parte a due edizioni dell’International Celtic Contest di Montelago, conquistando le semifinali nel 2021 e uno dei quattro posti in finale nel 2023.

Il suono di Trinaluna è il risultato di un incontro tra stili e percorsi musicali diversi: i suoi membri, provenienti da contesti internazionali, sono diplomati in ambiti musicali eterogenei, e fondono con naturalezza le loro esperienze.

Senza mai perdere il legame con la tradizione nordica, il gruppo intreccia nelle sue composizioni l’eleganza della musica classica con la forza tribale del funk e l’improvvisazione del jazz, per dare voce a storie dimenticate e luoghi lontani.

Oggi Trinaluna si esibisce regolarmente in tutta Italia, portando la propria visione della musica celtica su palchi e festival nazionali.

Sabato Ore 23.00 Daridel (Veneto). Una band in continua evoluzione che stravolge le leggi del tempo portando suoni antichi arricchiti da elementi moderni per creare un sound unico e distintivo. Un viaggio attraverso secoli di buio e di luce in un’Europa pagana. Strumenti diversi tra loro, si intrecciano per creare suoni nuovi, ritmi tribali si uniscono a dolci melodie.

Flauti, arpe raccontano di fati e folletti. Aggressive cornamuse cantano accompagnate dalla voce della ghironda. Immensi tamburi fanno danzare gli spiriti. Una musica tribale contaminata da suoni medievali e da quella che abitualmente chiamiamo musica Celtica, spinge il lato più selvaggio ad emergere.

Mezzo milione di follewers sui social, 3 album realizzati negli ultimi anni.

Domenica Ore 18.00 Valkanorr (Piemonte)

l viaggio dei Valkanorr ha inizio nell’estate del 2021 col desiderio di addentrarsi in un mondo di musica e di vivere grandi avventure!

Sfoderando antichi strumenti da battaglia, fendono l’aria con note di cornamusa e fanno tremare la terra con rombi di tamburi: propongono melodie originali e rivisitano brani della tradizione medievale, celtica e occitana.

Quando giunge il momento di condividere momenti di festa, i Valkanorr sono sempre pronti ad imbracciare gli strumenti, trangugiare un corno di birra e buttarsi tra la folla per far esplodere la propria energia. Tornano a Golasecca per far ballare il popolo di Lughnasad come mai prima!

Domenica Ore 19.00 Rossana Monico (Lombardia)Rossana Monico

Torna la giovane e talentuosa arpista Rossana Monico. Nata a Milano, ha da sempre una grande passione per la musica e una predilizione speciale per l’Heavy Metal e la Musica Celtica. Ha iniziato lo studio dell’arpa nel 2000 presso la Civica Scuola di Musica di Cesano Boscone sotto la sapiente guida di Elena Cosentino, fino ad arrivare nel 2017 al progetto solistico RossArpa, incentrato sulla versatilità dell’arpa irlandese acustica ed elettrica.

Domenica Ore 20.30 Gens d’Ys (Lombardia)

Gens d’Ys è la danza irlandese in Italia da 32 anni, da quel lontano 1993, quando un gruppo di amici in provincia di Varese si misero in testa di imparare a ballare reel, jig e hornpipe. Impegno, tecnica, un po’ di follia, ma soprattutto una travolgente passione per l’Irlanda e i paesi celtici li ha portati, generazione dopo generazione, a ballare in tutti gli angoli d’Italia, con corsi di tutti i livelli in 28 città italiane. L’attuale compagnia spettacoli dell’accademia porta in scena un repertorio di diversi stili di danza irlandese: dalle leggere e volteggianti slip jig alle ritmate coreografie danzate all’unisono con le scarpe “heavy”, antenate delle scarpe da tap, il tutto scandito da frequenti cambi di costume. Sulla scia dei musical Riverdance e Lord of The Dance, passando per il fusion, le highland dances e persino il flamenco, Gens d’Ys vi trascinerà in un viaggio alla scoperta della danza irlandese: non riuscirete a tenere fermi i piedi!