Milano. Inchiesta urbanistica: le parole del Sindaco in Consiglio; l’Assessore Tancredi si dimette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2025 – “Le mie mani sono pulite”: ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento durante la seduta del Consiglio comunale sull’inchiesta urbanistica in cui è indagato.

“Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere e onore, si è sempre esclusivamente basato sull’interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio. È un momento delicato. Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, le certezze sembrano vacillare e anche le fisionomie più note sembrano confondersi. Ed è per questo che io voglio essere chiarissimo”.

“Certa politica comportamenti sgraziati sta commettendo un errore. Se questa viene fatta per ottenere “una fotonotizia” sulle pagine locali va bene, ma se lo fate per destabilizzarmi non avete possibilità, nella vita ho affrontate cose cento volte più gravi. Al consigliere Marcora, che ha ritenuto di avere un momento di fama postando una mia foto in versione da galeotto, voglio dire che ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, al presidente del Consiglio e al presidente del Senato. Quello che mi hanno risposto lo tengo per me. Ora starò a vedere. Se la forza politica a cui lei ha aderito le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Se ciò non avverrà, il partito che governa la nostra nazione ha un minimo rispetto istituzionale e ci tiene. Sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo e a proseguire nel mio incarico, ma, ho pensato seriamente, e ne ho parlato con la famiglia, alla possibilità di non andare avanti. Sono 16 anni che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho per Milanoe, se trovo ancora motivazione ed energie non è per mia soddisfazione personale, ma per un motivo molto semplice, per l’insegnamento avuto da mio padre: quando capii che non avrei seguito le sue orme, mi disse ‘scegliti il lavoro che vuoi ma ricordati che io ti guarderò e voglio essere certo che stai facendo il tuo dovere'”.

“Ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore”, queste le parole dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l’arresto nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica. “Sono giunto a questa decisione sofferta perché ritengo che sia la migliore per affrontare gli sviluppi giudiziari, ma anche per rispetto per gli organi giudicati, il sindaco, i colleghi di giunta, i cittadini milanesi e i consiglieri. La mia coscienza è pulita, ho prestato la mia opera con passione, impegno, rispetto per tutte e tutti, leale confronto, e con amore profondo per la mia città. E questo mio gesto spero sia di aiuto per una maggiore serenità, e per giungere il prima possibile a una dimensione di chiarezza e giustizia. Ci tengo a dire che la mia vita, professionale e non, è sempre stata improntata a valori etici e morali, sempre a me riconosciuti da più parti, in più contesti, anche nella mia attività di assessore degli ultimi quasi quattro anni”.

V. A.