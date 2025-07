Milano Ristorazione pubblica la Rendicontazione di Sostenibilità 2024:

33.000 controlli e un aumento del 205% nell’uso di energia rinnovabile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2025 – Milano Ristorazione presenta oggi la Rendicontazione di Sostenibilità 2024, consolidando il proprio impegno verso un modello di crescita fondato su trasparenza, benessere collettivo e sostenibilità ambientale. In un’ottica di continuo miglioramento, la Società ha scelto di adottare volontariamente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva CSRD, la nuova normativa europea in materia di rendicontazione di sostenibilità. Con questa scelta, Milano Ristorazione ribadisce la propria vocazione alla responsabilità sociale e ambientale, un impegno che da oltre quindici anni orienta le sue decisioni e ne definisce l’identità.

I dati della Rendicontazione offrono una visione chiara dell’impegno costante di Milano Ristorazione verso una gestione sempre più sostenibile. Nel 2024, la Società ha incrementato del 205% l’uso di energia rinnovabile, riducendo del 31% l’utilizzo di fonti fossili. Sul piano ambientale, si segnala una diminuzione dell’8% nei consumi idrici e una riduzione del 15% nella produzione di rifiuti, quasi totalmente destinati al recupero.

Un altro aspetto fondamentale dell’impegno di Milano Ristorazione è l’evoluzione dei menu scolastici, sempre più orientati verso scelte consapevoli e bilanciate. Dal 2015 al 2024, la Società ha ridotto del 36% le emissioni di CO₂e associate ai pasti scolastici, anche grazie alla diminuzione degli acquisti di carne del 25% e all’aumento dell’8% di quelli di ortaggi. Nel 2024 ha raggiunto quasi il 50% di materie prime biologiche utilizzate sul volume totale di derrate acquistate e consumate. Ogni pasto servito nelle scuole riporta l’indicazione dell’impronta di CO 2 e, a testimonianza dell’impegno educativo della Società, che attraverso progetti e iniziative mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

Al centro dell’attività quotidiana di Milano Ristorazione si confermano dunque i bambini e le bambine delle scuole milanesi, a cui nel 2024 sono stati serviti oltre 15 milioni di pasti. La qualità del servizio si fonda su un sistema di controllo qualità solido e in continuo rafforzamento, che in un anno ha visto la realizzazione di 155 audit interni e oltre 33.000 verifiche sulle attività in appalto, tra cui la somministrazione dei pasti e i servizi di pulizia.

Questo approccio si affianca a un ascolto costante e strutturato delle esigenze dell’utenza, permettendo di agire sempre in modo puntuale e concreto. Attraverso il dialogo continuo con famiglie e stakeholder, la Società nel 2024 ha attivato 11.630 diete personalizzate per motivi sanitari o etico-religiosi e ha previsto l’aggiornamento di 195 menu e ricette per rispondere ai bisogni reali di ciascun bambino. L’efficienza nella gestione delle segnalazioni ha inoltre consentito di evaderne il 99% entro i termini previsti di 30 giorni, confermando un modello organizzativo attento, reattivo e orientato alla qualità.

Accanto all’attenzione per gli utenti, Milano Ristorazione pone al centro anche il valore del proprio personale. Con 843 dipendenti, di cui il 76% donne, e una quasi totale percentuale (99,9%) di contratti a tempo indeterminato, la Società garantisce un ambiente di lavoro inclusivo e stabile. Il 2024 è stato un anno di crescita anche per le competenze, con oltre 12.000 ore di formazione erogate e l’avvio di un programma dedicato allo sviluppo delle soft skills, confermando l’impegno continuo nell’investire nel proprio capitale umano con visione e fiducia.

“La Rendicontazione di Sostenibilità 2024 racconta una storia fatta di cura, responsabilità e scelte consapevoli, che si riflettono ogni giorno nei gesti, nei volti e nelle relazioni che animano Milano Ristorazione – ha dichiarato Davide Vincenzo dell’Acqua, Presidente di Milano Ristorazione -. Non si tratta di un semplice documento, ma del ritratto vivo di una realtà che crede in un futuro attento alle persone e rispettoso dell’ambiente. Una visione che si costruisce con costanza, nella semplicità dei pasti serviti, nella fiducia verso chi lavora e nella volontà di educare le nuove generazioni a uno stile di vita sano, sostenibile e condiviso, a partire da ciò che si porta in tavola”.

Nel 2024, Milano Ristorazione ha ulteriormente consolidato il suo impegno nella responsabilità sociale, rafforzando il legame con la comunità e l’economia locale. La Società ha donato quasi 15 tonnellate di pane, oltre 36 tonnellate di frutta e 1.790 dessert a enti e associazioni che supportano persone in difficoltà, insieme a donazioni alimentari per un valore di circa 39.000 euro. Il 55% delle derrate alimentari proviene da prodotti a chilometro zero o a filiera corta. Inoltre, Milano Ristorazione ha partecipato attivamente – grazie alla collaborazione continua con il Comune di Milano nell’attuazione della Food Policy cittadina e nell’ambito del Milan Urban Food Policy Pact – a progetti europei come Horizon 2020 Food Trails e School Food 4 Change, accogliendo oltre 100 visitatori e 29 delegazioni internazionali interessate al modello di refezione pubblica di Milano.

Redazione