Monza. Polizia Locale: il bilancio dei controlli serali rafforzati durante il weekend del 19 e 20 luglio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 luglio 2025 – Durante il weekend appena trascorso la Polizia Locale ha intensificato i servizi serali e notturni: in particolare nella notte fra sabato 19 e domenica 20, dalle ore 20,00 alle ore 02,00, le pattuglie sono state in servizio nelle zone della movida e nei principali luoghi di ritrovo.

Controlli mirati. Nel cuore della città numerosi gruppi di giovani sono stati sottoposti a verifiche. Dieci di loro sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana per il consumo di bevande alcoliche su strade e piazze. Particolare attenzione anche alla somministrazione di alcol ai minori: un gestore di locale pubblico è stato sanzionato secondo l’art. 14 della Legge 125/2021.

Aree verdi e quartieri. La rete dei controlli ha abbracciato anche le aree verdi cittadine e le zone periferiche, dove sono stati identificati e sanzionati due conducenti che, a bordo dei propri veicoli, contrattavano prestazioni sessuali, creando intralcio e pericolo per la circolazione (art. 9 del Regolamento di P.U.).

Prevenzione e contrasto alla guida in stato alterato. Nel corso della serata, sono stati allestiti posti di controllo strategici per la verifica dello stato psicofisico dei conducenti. Circa 50 veicoli controllati, tutti con esito negativo ai pre-test per alcol e droghe: un segnale positivo per la sicurezza stradale.

Le vie controllate. Le pattuglie hanno assicurato un monitoraggio costante in Via Bergamo, Piazza Garibaldi, Artigianelli, Diaz, Indipendenza, San Paolo, Vittorio Emanuele, Nei, Spalto Maddalena.

Promosso lo street-food. La serata ha registrato una forte affluenza in centro, ma si è svolta con sostanziale tranquillità. Positiva anche la verifica sulle attività di street food, risultate in regola.

“Il rafforzamento dei servizi serali da parte della Polizia Locale testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire, in una Città viva e vivace, attenzione alla legalità, presidio irrinunciabile per salvaguardare una civile ed armonica convivenza. Un’azione concreta che tutela il diritto al divertimento responsabile e al rispetto delle regole”, afferma l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.