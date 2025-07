MOTTOLINO: IL 26 LUGLIO SCATTA IL PRIMO EVENTO DELLA COMMUNITY DEI RIDER: IL PALCOSCENICO È LA MITICA SIC58

(mi-lorenteggio.com) Livigno (SO), 21 luglio 2025 _ Il prossimo 26 luglio il Mottolino Bikepark accende l’adrenalina con un nuovo format tutto dedicato alla community dei rider: una giornata di pura azione sulla prima parte della pista nera SIC58, uno dei tracciati più iconici del park, noto per il suo flow sostenuto, le curve veloci e i grandi salti.

La SIC58 è una delle piste più amate e impegnative del Mottolino, dedicata ai rider esperti che cercano tecnica e adrenalina. Il nome è un omaggio al compianto pilota Marco Simoncelli, che correva con il numero 58: come lui, anche questa pista rappresenta passione, controllo e istinto da gara. Un vero e proprio tributo alla cultura racing, in versione downhill.

Al centro dell’evento ci saranno i rider più fidelizzati, che avranno l’occasione di sfidarsi tra loro nelle categorie: Best Whip, Best Trick e Best Rider.

Ma niente giudici o classifiche ufficiali: sarà la stessa community a votare, rendendo la competizione un vero momento di condivisione e passione tra chi vive il Mottolino non solo come un luogo di divertimento e sport, ma come un vero e proprio punto di riferimento.

«Con questo evento vogliamo restituire qualcosa alla nostra community: un momento costruito su misura per loro, dove la sfida si unisce al divertimento e alla voglia di stare insieme», commenta Ian Rocca, consigliere delegato di Mottolino. «È solo il primo appuntamento di una serie di eventi estivi che vogliamo dedicare proprio a chi ha scelto di crescere con noi, curva dopo curva».

Il format, pensato per valorizzare lo spirito del riding condiviso, lascia spazio anche alla creatività e alla tecnica, come racconta Federico Bisotti, responsabile del Bikepark e degli shaper: «Best Whip e Best Trick sono le categorie più spettacolari: qui conta lo stile, il coraggio e l’originalità. Con Best Rider premiamo invece chi riesce a unire fluidità, stile e pulizia nel riding su tutte le strutture. È un modo per riconoscere diversi talenti e divertirsi senza pressione».

La mappa del Bikepark: per allenarsi e unirsi alla community

Mottolino Bikepark, servito dalla telecabina omonima, è considerato uno dei migliori bikepark in Italia, Aperto fino al 28 settembre 2025, offre circa 11–14 sentieri suddivisi per livello: piste blu (flow), rosse (flow/tech), nere (flow/tech), tra cui la famosa SIC58. Per tutti gli appassionati possono scaricare gratuitamente la mappa ufficiale del Mottolino Bikepark in PDF, per preparare in anticipo la propria giornata tra trail tecnici, panorami mozzafiato e linee adrenaliniche.