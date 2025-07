Musica in quota al Lago Panelatte con l’atteso concerto di “Accordi Disaccordi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luiglio 2025 – prosegue con successo Musica in quota e prende letteralmente quota, salendo agli oltre 2.000 metri di altitudine del Lago Panelatte, in Valle Vigezzo, per uno dei concerti più attesi dell’intera stagione 2025.

Reduci dal grande successo di Umbria Jazz, dove sono stati protagonisti pochi giorni fa, Alessandro di Virgilio (chitarra solista), Dario Berlucchi (chitarra ritmica) e Dario Scopesi (contrabbasso) – in trio sono “Accordi Disaccordi” – si esibiranno domenica 27 luglio sul palco affacciato sullo specchio naturale del Panelatte.