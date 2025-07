Paolo Mieli a Camogli, domenica 27 luglio alle 19:30 un evento speciale verso il Festival della Comunicazione 2025

A completare il successo della rassegna “Parole e voci sul mare”, sul

(mi-lorenteggio.com) Camogli, 21 luglio 2026. Ha raccolto grande successo, sia per pubblico sia per contenuti, la quinta edizione di “Parole e voci sul mare”, la rassegna estiva organizzata da Frame in collaborazione con il Comune di Camogli e la libreria Ultima Spiaggia, spin-off e anteprima di inizio estate del Festival della Comunicazione. Quattro serate intense, dal 9 al 12 luglio, in cui il tema “Figli, Padri e… Libri” ha offerto lo spunto per un viaggio letterario e generazionale attraverso le storie di scrittrici e scrittori emergenti in dialogo con i loro padri, esplorando la scrittura come luogo d’incontro, confronto e riconciliazione insieme ad Andrea e Malina De Carlo, Sara Colombo, Giacomo

e Renato Mannheimer, Jacopo e Federico Rampini.

A completare il cartellone degli appuntamenti di questo mese, domenica 27 luglio alle 19:30, arriva un

evento speciale e attesissimo: Paolo Mieli, tra le voci più autorevoli del giornalismo e della divulgazione

storica italiana, sarà protagonista dell’incontro “Fiamme dal passato, incendi del presente”, in dialogo con

Danco Singer, direttore del Festival della Comunicazione. La terrazza Miramare, affacciata sul lungomare di

Camogli, si sta confermando anche quest’anno luogo d’elezione per l’ascolto, il dialogo e l’approfondimento,

ed è pronta a ospitare questo nuovo evento.

Attraverso un racconto lucido e coinvolgente, Mieli ripercorrerà le origini profonde dei conflitti attuali, da

Gaza all’Ucraina, per mostrarne le radici nelle tre disastrose dittature del Novecento – nazismo, fascismo e

comunismo – e offrire chiavi di lettura indispensabili per comprendere le tensioni contemporanee. Dalla

Berlino degli anni di Hitler e Goebbels all’Italia di D’Annunzio e Mussolini, fino ai carri armati sovietici che nel

1956 invasero Budapest: un viaggio nella memoria storica che accende riflessioni sul nostro presente

geopolitico.

L’incontro, gratuito e senza prenotazione, fa da ulteriore anteprima del Festival della Comunicazione 2025

ed è un’occasione preziosa per immergersi in una narrazione “in presa diretta” che intreccia analisi, memoria

e confronto culturale. L’appuntamento è organizzato da Frame con il Comune di Camogli, informazioni su

www.framecultura.it/incontro-2025-mieli-singer.

