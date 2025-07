Rozzano. Sicurezza in città, otto arresti da inizio luglio grazie all’azione della Polizia Locale

Controlli continui sul territorio: interventi per violenza di genere, furti e spaccio. L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno per la sicurezza di tutti i cittadini.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 21 luglio 2025 – Prosegue l’attività di presidio e controllo del territorio da parte della polizia locale cittadina che in poco più di due settimane ha portato a termine otto arresti. L’ultimo intervento risale a pochi giorni fa e riguarda un caso di violenza di genere, inserito in un procedimento per codice rosso.

Un uomo è stato tratto in arresto per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, già vittima di episodi di violenza. Gli agenti lo hanno sorpreso in prossimità dell’abitazione della donna e immediatamente fermato, dando esecuzione all’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria.

Sempre nel mese di luglio, gli agenti hanno eseguito quattro arresti per furti in esercizi commerciali, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. Tra questi, spicca l’arresto di uomo trovato in possesso di 30 chili di parmigiano reggiano, sottratti da un supermercato del territorio per un valore di circa 700 euro. Secondo gli accertamenti, si tratterebbe di un furto commissionato ad una banda di ladri.

A questi interventi si aggiungono tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni, la polizia locale ha sequestrato complessivamente 120 grammi tra hashish e cocaina, oltre a 5.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno costante per la sicurezza e la legalità. I controlli non si fermano e sono il segno tangibile della presenza concreta sul territorio, al fianco dei cittadini e delle realtà produttive locali. Garantire una città più sicura e vivibile per tutti resta una priorità assoluta. La polizia locale continuerà anche nelle prossime settimane l’attività di presidio e vigilanza, anche in coordinamento con le altre forze dell’ordine.

