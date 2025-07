Beppe Sala nel murale di aleXsandro Palombo

Nel pieno dello scandalo urbanistico, un’opera provocatoria nel cuore della città: il sindaco raffigurato mentre mura sé stesso in una nicchia sulla facciata della Galleria d’Arte Moderna.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2025 – È comparso sulla facciata della Galleria d’Arte Moderna di Milano il nuovo murale pop dell’artista aleXsandro Palombo, intitolato “Milano Murata”.

L’opera appare nel pieno dello scandalo urbanistico che ha travolto la città: un intreccio di inchieste, sequestri e polemiche che mette sotto accusa il modello di sviluppo adottato negli ultimi anni.

Cantieri sotto sequestro, maxi edifici spacciati per semplici ristrutturazioni, permessi concessi con leggerezza dagli uffici tecnici comunali: un sistema che avrebbe permesso di aggirare regole e vincoli, trasformando intere aree residenziali in zone ad alta speculazione.

Tra i casi simbolici, il cosiddetto palazzone nel cortile: un edificio sorto all’interno di un isolato circondato da abitazioni, che ha tolto luce, aria e visuale ai residenti, compromettendo la qualità della vita del quartiere.

E nella zona di Porta Nuova, sono sempre più numerose le denunce degli abitanti, stretti tra le torri di vetro realizzate da Coima, che si sentono “murati vivi” da uno sviluppo verticale che ha ignorato il tessuto sociale e urbano.

Uno scandalo che solleva interrogativi profondi su chi decide il futuro della città e su quanto spazio resti per chi la vive davvero.

L’opera di Palombo ritrae il sindaco Beppe Sala con abiti da muratore d’epoca, intento a murarsi da solo all’interno di una finta finestra. Nella mano destra tiene una spatola; nella sinistra, una mattonella verde con inciso il simbolo del dollaro. I mattoni lo coprono già fino al petto.

L’artista sfrutta una vera nicchia murata della facciata per creare un’illusione ottica ad alto impatto, intrecciando architettura, arte pubblica e spazio urbano.

La scelta del luogo è tutt’altro che casuale: all’interno dello stesso museo è custodito Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, capolavoro che celebra la dignità del lavoro e la forza collettiva dei ceti popolari. Il murale si pone così in un dialogo silenzioso ma potente con quell’icona storica.

Due immagini separate da pochi metri: da un lato un corteo che guarda avanti, dall’altro un uomo solo che si chiude. Due visioni, due epoche, due significati.

Se Il Quarto Stato evocava apertura e partecipazione, “Milano Murata” racconta l’isolamento di un potere che si cementifica nel proprio sistema.

È il ritratto simbolico di un’élite urbano-manageriale che ha ridisegnato la città seguendo logiche di verticalizzazione, rendita e cementificazione, spesso in contrasto con gli interessi dei residenti storici e delle fasce sociali più fragili. Ne risulta una città segnata da nuove disuguaglianze, polemiche e interrogativi.

In questa nuova opera bastano una spatola, un mattone verde e uno sguardo impassibile per rappresentare la parabola di un sistema che, mentre si fortifica, finisce per murarsi da solo.

Un intervento che si inserisce pienamente nel linguaggio satirico e politico di aleXsandro Palombo, capace di sollevare interrogativi scomodi e aprire spazi di riflessione. L’opera invita lo spettatore e la città a interrogarsi su potere, responsabilità e futuro urbano.

aleXsandro Palombo artista pop contemporaneo e attivista, schivo e riservato è riconosciuto nel mondo per le sue opere riflessive e irriverenti che si concentrano sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze, l’inclusione e la diversità, l’etica e i diritti umani.

