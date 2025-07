Buccinasco. Individuati cinque autori di tre diversi scarichi di rifiuti sul territorio comunale

Grazie all’attività investigativa, sono stati individuati cinque autori di tre diversi scarichi sul territorio comunale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (22 luglio 2025) – Dovranno rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti (con pene dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda fino a 26 mila euro) gli autori di vari abbandoni di rifiuti sul territorio comunale, scoperti dalla Polizia locale di Buccinasco. A carico dei responsabili saranno inoltre avviate le procedure per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

Nelle scorse settimane aveva suscitato particolare indignazione un ingente abbandono di rifiuti in un’area di parcheggio in via Lazio. Approfittando del buio e della zona isolata, erano stati depositati materassi, letti, mobili e altri oggetti in grande quantità.

L’indagine della Polizia locale di Buccinasco ha permesso di individuare la provenienza degli oggetti: un’abitazione in zona Bisceglie a Milano. I proprietari avevano incaricato alcuni montatori di elettrodomestici per lo sgombero dei locali, che avevano assicurato anche di occuparsi dello smaltimento.

Grazie all’attività investigativa, sono stati individuati gli autori, due persone di 36 e 44 anni, dipendenti di una ditta che si occupa di consegne e installazione di mobili ed elettrodomestici, che svolgono anche lavori di sgombero e trasloco per conto di privati.

Nello stesso periodo la Polizia locale ha risolto anche altri due episodi di abbandono di rifiuti, individuandone i responsabili.

In un caso le indagini hanno permesso di risalire a un imprenditore di 50 anni, indagato per l’abbandono di materiali edili e altri rifiuti, nei pressi del confine di Assago. In un’altra occasione, grazie alla segnalazione di un cittadino, una pattuglia è intervenuto a Gudo Gambaredo sorprendendo due uomini che scaricavano porte e infissi, a cui è stata prescritta l’immediata rimozione dei rifiuti e il corretto smaltimento.

“Chi abbandona i rifiuti a Buccinasco – commenta il sindaco Rino Pruiti – non resta impunito, grazie a un attento controllo del territorio, alle attività di indagine e al lavoro di squadra tra uffici comunali, in particolare tra Polizia locale e Settore Ambiente. Lo dimostrano questi ultimi episodi: i responsabili ne dovranno rispondere penalmente e dovranno risarcire l’Amministrazione comunale”.

Redazione