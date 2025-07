CONSIGLIO COMUNALE. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ EBRAICA, “INSIEME CONTRO OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO”

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 22 luglio 2025 – Si è tenuto questo pomeriggio, dalle 16:45 alle 18:30, nella Sala Segre della scuola della Comunità ebraica di Milano, in via Sally Mayer 4, l’incontro tra la delegazione del Consiglio comunale e i rappresentanti della Comunità ebraica cittadina.

Il confronto, sollecitato da consigliere e consiglieri di maggioranza e opposizione, è stato un modo per ribadire con nettezza il contrasto ai recenti e ripetuti atti di antisemitismo, fenomeno che si sta manifestando con evidenza in Europa e non solo, e si è concluso con l’impegno a confrontarsi nuovamente nei prossimi mesi per iniziative comuni.

Ad accogliere la delegazione di Palazzo Marino, il Presidente della Comunità ebraica, Walker Meghnagi e il Rabbino Capo Alfonso Pedatzur Arbib.

In rappresentanza del Consiglio comunale erano presenti la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, la Consigliera Mariangela Padalino, e i consiglieri Daniele Nahum, Alessandro De Chirico, Enrico Marcora, Rosario Pantaleo e in collegamento Samuele Piscina.

Tra gli intervenuti, per la Comunità ebraica, anche il Presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach, il Vicepresidente della Comunità ebraica Milo Hasbani, la Presidente dell’associazione di volontariato “Federica Sharon Biazzi”, Rosanna Bauer Biazzi, la vice Presidente dell’associazione Donne ebree italiane ADEI Wizo, Giovanna Alcalay e la ex direttrice della scuola ebraica Claudia Bagnarelli.

