ESTATE AL CASTELLO. DAL 3 AL 27 AGOSTO PROIEZIONE GRATUITA DI 25 FILM PER APPASSIONATI

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito di Cineteca Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2025 – Un’estate di grande cinema gratuito nel cuore di Milano. Nell’ambito delle iniziative di Estate al Castello e di Milano è Viva, Cineteca Milano presenta “Tutto il bello del cinema – Agosto al Castello Sforzesco con Cineteca Milano”, una rassegna unica che dal 3 al 27 agosto animerà le serate nel Cortile delle Armi con una selezione di 25 film, tra cult, grandi classici e lungometraggi divertenti.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito di Cineteca Milano con inizio alle ore 21 (in caso di pioggia alle 22.30 presso il cinema Arlecchino). Ogni film sarà preceduto da un’introduzione a cura degli esperti di Cineteca Milano, per offrire al pubblico un contesto coinvolgente e ricco di approfondimenti.

Il pubblico potrà vivere serate all’insegna dell’intrattenimento di qualità, passando dalla commedia al musical, dal thriller al cinema d’autore, con opere che spaziano tra epoche e generi.

La rassegna è suddivisa in sette sezioni tematiche: Città nel cinema; Castelli in celluloide; Film ghiacciati; Imperdibili cult; Per cantare per ballare; E la chiamano estate; Evento speciale: “La febbre dell’oro di Charlie Chaplin”.

Un gioco fedeltà permetterà di raccogliere punti a ogni proiezione; chi completerà la tessera potrà ricevere un coupon per cinque film gratuiti da vedere in autunno al cinema Arlecchino.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Fondazione AEM e Fondazione BPM, che condividono con Cineteca Milano la volontà di promuovere una cultura accessibile e partecipata, valorizzando il cinema come esperienza collettiva, educativa e inclusiva.

Redazione