FRONTALIERI, ASSESSORE SERTORI: CONFRONTO CON SINDACATI PER ATTRATTIVITÀ PROFESSIONI SANITARIE NELLE AREE DI CONFINE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2025 – “Abbiamo incontrato i sindacati per avanzare proposte concrete per rendere attrattivo il lavoro di medici ed infermieri nelle aree di confine. Questo è il nostro obiettivo: aumentare lo stipendio di medici e infermieri dei presìdi di confine utilizzando il contributo di solidarietà da parte dei vecchi pendolari che – è bene ricordarlo – a oggi usufruiscono dei servizi del sistema sanitario regionale senza contribuirvi”. Lo dichiara l’assessore regionale con delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, che ha convocato e guidato oggi, a Palazzo Pirelli, l’incontro tra Regione e associazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil), sul tema del contributo economico al servizio sanitario italiano da parte dei lavoratori frontalieri.

“Abbiamo deciso di applicare – prosegue Massimo Sertori – la percentuale minima prevista per legge, ovvero il 3% della paga netta”.

“Abbiamo voluto inoltre ascoltare – continua l’assessore – la parte sindacale e per questo abbiamo avanzato la proposta di studiare la modalità di un welfare territoriale per rispondere ad alcune esigenze specifiche dei frontalieri. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la sanità pubblica e rendere attrattivo il lavoro di medici, infermieri e personale sanitario aumentando sensibilmente la loro retribuzione”. “Nelle prossime settimane – conclude Massimo Sertori – avanzeremo proposte concrete per tradurre quanto abbiamo oggi discusso e concordato”.

