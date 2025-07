CORSICO. 84ENNE AGGREDITO E RAPINATO IN ZONA COPERNICO, FDI CHIEDE PIU’ SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 22 luglio 2025 – Oggi ore 15:30 circa, Nonno Giovanni, 84 anni, il Nonno di tutti mentre andava al centro civico Giorgella dalla piazzetta di via Copernico è stato raggiunto, atterrato, malmenato e rapinato da alcuni criminali extracomunitari. “Una vergogna che alle 3.00 del pomeriggio un nostro concittadino non sia libero di camminare senza essere derubato, oggi li poteva accadere il peggio. Siamo stanchi” afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Saccinto, “di questa situazione di insicurezza dilagante, vogliamo, chiediamo ormai da tempo una vera Vigilanza! Una Prevenzione ! Siamo stanchi degli spot elettorali del sindaco e delle parole buttate sui social per far credere ai cittadini che Corsico è diversa… Corsico è peggiorata, troppe volte vediamo le auto della Polizia Locale fare le multe al malcapitato di turno che non ha trovato parcheggio, passare e multare il condominio che ha magari tirato fuori la spazzatura mezz’ora prima, quando invece dovrebbero fare, devono fare è sicurezza Attiva! Controllo del territorio! Fermare e identificare le persone sospette! Ma loro gli Agenti non hanno colpa, la colpa è l’indirizzo politico che il sindaco e la giunta di sinistra indicano alla Polizia Locale.

Basta!”

V.A.