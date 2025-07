La Polizia di Stato rintraccia minore scomparso a bordo del treno Mantova–Verona

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 22 luglio 2025 – Nel pomeriggio dello scorso giovedì, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio a bordo

del treno regionale Mantova–Verona ha rintracciato un ragazzo di 15 anni che si era

allontanato da casa senza avvisare i genitori.

Durante i consueti controlli all’interno del convoglio, gli operatori della Polizia Ferroviaria

hanno notato la presenza di un giovane che viaggiava da solo e senza accompagnatori.

Insospettiti dalla circostanza e dalla giovane età del ragazzo, gli agenti hanno chiesto i

documenti, di cui il minore ne era sprovvisto. Alle domande circa la propria identità, la

residenza e i genitori, il giovane ha fornito risposte vaghe ed evasive, facendo emergere

ulteriori dubbi in merito la sua situazione.

Gli approfonditi accertamenti condotti immediatamente dagli agenti hanno permesso di

risalire all’identità del quindicenne di nazionalità senegalese e di rintracciare i genitori, i quali

hanno riferito che il figlio si era allontanato volontariamente da casa intorno alle ore 8:00 del

mattino e al momento del rintraccio, tuttavia, non avevano ancora sporto denuncia di

scomparsa.

Grazie alla professionalità e alla determinazione degli operatori della Polizia Ferroviaria,

l’intera vicenda si è conclusa senza conseguenze: il minore è stato affidato nuovamente alla

propria famiglia, che ha espresso profonda gratitudine per l’intervento e la sensibilità

dimostrata dagli agenti nel riconoscere una situazione che inizialmente poteva sembrare

ordinaria.

La Polizia Ferroviaria continua il proprio quotidiano impegno nella tutela della sicurezza dei

viaggiatori e nella protezione delle fasce più vulnerabili, come i minori, anche attraverso una

costante presenza a bordo dei treni e nelle stazioni