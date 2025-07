LAVORO, FIRMATO IN REGIONE PROTOCOLLO CON PARTI SOCIALI PER ANALISI MERCATO, POTENZIAMENTO E CONDIVISIONE DEI DATI DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2025 – Siglato a Palazzo Lombardia il nuovo Protocollo d’intesa per la collaborazione e la condivisione informativa nell’ambito del Sistema delle Conoscenze e dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Regione.

L’accordo è stato sottoscritto dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e le Parti sociali componenti della Sottocommissione Lavoro.

L’obiettivo dell’intesa è potenziare e sistematizzare la condivisione di dati, analisi e conoscenze per rafforzare la programmazione delle politiche in materia di formazione, occupabilità e sviluppo delle competenze.

“Con questo protocollo – spiega Tironi – rafforziamo un’alleanza strategica con le parti sociali per rendere sempre più ‘data-driven’ la programmazione regionale delle politiche attive del lavoro. Un passo concreto per mettere le informazioni al centro delle decisioni, intercettare i fabbisogni emergenti da parte delle imprese e calibrare con precisione gli strumenti a disposizione di cittadini, lavoratori e aziende. Solo così possiamo garantire interventi tempestivi, personalizzati e realmente efficaci”.

L’accordo istituisce un quadro di collaborazione stabile e multilivello che coinvolge, oltre a Regione Lombardia e alle Parti sociali, anche enti nazionali, università, centri di ricerca, ITS Academy, scuole, Camere di commercio ed enti locali, con l’obiettivo di leggere i segnali deboli del mercato del lavoro e orientare l’offerta formativa in funzione della domanda di competenze espressa dal sistema produttivo.

Il Protocollo, di durata biennale, valorizza inoltre le buone pratiche avviate con i Patti per le Competenze, rilanciando l’importanza di una formazione flessibile, tempestiva e mirata per giovani, donne, persone con disabilità, lavoratori maturi, working poor e inattivi.

“Questo – conclude l’assessore Tironi – è un atto di responsabilità e visione. Il lavoro di oggi ci permette di costruire politiche più intelligenti, inclusive ed efficaci. In un mercato in continua trasformazione, la conoscenza condivisa è il nostro primo strumento di giustizia sociale ed economica”.

Tra gli impegni assunti nel documento:

– la condivisione continua e strutturata di dati e analisi;

– la promozione di strumenti di interpretazione e previsione delle dinamiche occupazionali;

– la partecipazione attiva alla definizione di soluzioni condivise per rispondere alle esigenze dei diversi target.

