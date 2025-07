Monza. Banda di 5 minorenni e 3 maggiorenni catturata dopo furto e danneggiamento in una yougurteria

(mi-lorenteggio.com) Monza, 22 luglio 2025 – Alle ore 2.00 di lunedì 21 luglio 2025, è pervenuta presso la Centrale Operativa della Questura di Monza e Brianza la segnalazione di un furto in atto all’interno dell’attività commerciale denominata “YoYogurt” di via Pergolesi a Monza, in quanto la proprietaria del bar vedeva dalle telecamere di sorveglianza che alcune persone, presumibilmente dei ragazzi, si erano introdotti all’interno del negozio. Gli equipaggi della Polizia di Stato sono giunti immediatamente sul posto e, dalle descrizioni fornite dalla proprietaria della Yogurteria, hanno notato un gruppo di otto giovani, appena usciti dal complesso “la Dominante ASD”, fuggire lungo la adiacente via Buonarroti. Alla vista della Polizia di Stato, il gruppo di ragazzi si è diviso cercando di scappare in diverse direzioni. Continuando le ricerche, i poliziotti hanno subito notato un gruppo di giovani che scavalcavano un cancello della palazzina sita in via Ramazzotti nr. 24 e, immediatamente inseguiti, hanno poco dopo bloccato tre ragazzi. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, i poliziotti hanno poi fermato un giovane che fuggiva a bordo della propria bicicletta e, infine, i restanti ragazzi sono state trovati nascosti dentro i cespugli di via Paganini. Una volta portati in Questura per i necessari accertamenti e contattati i genitori dei minorenni, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno ricostruito quanto accaduto nella notte tramite le registrazioni degli impianti di videosorveglianza. Dagli accertamenti è emerso che intorno alle ore 2.00 il gruppo di giovani si era dapprima introdotto all’interno della Yogurteria sita all’interno dell’Ospedale San Gerardo, forzando la porta di ingresso e danneggiandola, per poi rubare alcuni oggetti e il cibo presente all’interno del negozio. Dal successivo controllo presso il complesso “La Dominante ASD”, i poliziotti hanno accertato che gli stessi ragazzi si erano successivamente introdotti all’interno del bar ivi presente, forzando alcune finestre delle attività commerciali per poi sottrarre e rompere diverse bottiglie di birre, alcolici e superalcolici, nonché rubando le monete presenti all’interno della cassa. Allo stesso modo, il gruppo di giovani aveva danneggiato la porta interna della palestra. Infine, gli accertamenti eseguiti hanno portato ad appurare che i giovani si erano introdotti anche all’interno della sede della Onlus “Asd Silvia Tremolada”, rompendo completamente la porta di ingresso. I giovani, 5 minorenni e tre maggiorenni, di nazionalità italiana e residenti tra Monza, Muggiò e Lissone sono stati tutti segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di furto e tentato furto aggravato dal danneggiamento. Uno di loro, un ragazzo del 2007 con precedenti per reati contro il patrimonio e per il possesso di oggetti atti ad offendere, è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di un coltellino con lama di 4 cm di cui non ha giustificato il possesso. Tutti i ragazzi minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati riaffidati ai genitori.