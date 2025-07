SICUREZZA: DIVIETO DI BALNEAZIONE DEL NAVIGLIO PAVESE: IL COMUNE INFORMA LA CICTTADINANZA E I TURISTI

Nel tratto di competenza assaghese sono stati posizionati dei cartelli informativi, scritti in più lingue, per raggiungere il maggior numero di persone e prevenire tragedie

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO (22 luglio 2025) – Come già ribadito da Regione Lombardia e dal Consorzio Est Ticino Villoresi, i navigli, i canali e le rogge del sud Milano non sono bacini balneabili.

Progettati e realizzati principalmente per l’irrigazione dei campi o, nel caso dei navigli, per la navigazione e il trasporto di merci, questi corsi d’acqua artificiali sono pericolosi per le correnti, i gorghi e i mulinelli che li caratterizzano, e per la particolarità delle sponde che non agevolano la risalita.

Ciò nonostante, sempre più spesso, specialmente nei giorni più caldi, vengono utilizzati impropriamente per trovare un po’ di refrigerio trasformandosi in veri e propri trabocchetti.

Nella cartellonistica posta lungo il tratto del canale in territorio di Assago e cioè dalla Cascina Venina a MilanoFiori, si informano i cittadini in più lingue, dall’inglese all’arabo passando per il francese e il bengalese, che le acque del canale sono pericolose, ed è vietato tuffarvisi e ovviamente bagnarsi.

“L’obiettivo di questo intervento è quello di scongiurare possibili tragedie e garantire maggiore sicurezza ai cittadini che vivono o si trovano a soggiornare ad Assago – spiega il Sindaco Graziano Musella – Con una scritta in più lingue vogliamo avvisare tutti quelli che utilizzano in modo sbagliato il naviglio pavese e che le sue acque non sono balneabili perché pericolose”.

Redazione