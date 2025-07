TURISTA AGGREDITO A SAN GIULIANO MILANESE, ASSESSORE LUCENTE: GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER INTERVENTO, SICUREZZA VIAGGIATORI È UNA PROPRITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2025 – Sono in stato di fermo i due ventunenni responsabili dell’aggressione a un turista americano avvenuta la scorsa settimana su un treno regionale fermo alla stazione di San Giuliano Milanese (MI). Esprime soddisfazione l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente: “Ringraziamo le Forze dell’ordine che sono riuscite ad assicurare alla giustizia i due delinquenti. Un episodio di una violenza inaudita che fortunatamente non è rimasto impunito”.

“La sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico locale – prosegue l’assessore regionale – è una priorità di Regione Lombardia, tant’è vero che tutti i nuovi 214 treni di Trenord sono dotati di telecamere a bordo e in numerose stazioni è in corso un potenziamento, da parte di RFI, del servizio di videocamere utili per individuare eventuali episodi criminali”.

“Proprio grazie all’utilizzo delle telecamere – continua Lucente –, le Forze dell’ordine sono riuscite a identificare i presunti responsabili dell’accoltellamento. Per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante, è necessaria una collaborazione ancora più stretta e sinergica tra istituzioni, Forze dell’ordine e operatori del settore, per arginare atti violenti che, spesso, purtroppo, restano impuniti”.

“Regione Lombardia – conclude Lucente – è impegnata in prima linea per fornire agli operatori tutti gli strumenti necessari per potenziare la sicurezza sia sui treni che nelle stazioni”.

Redazione