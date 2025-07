TURISTA AGGREDITO IN TRENO, ASSESSORE LA RUSSA: RESPONSABILI INDIVIDUATI GRAZIE A SINERGIE TRA FORZE DELL’ORDINE 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2025 – “Rivolgo un sentito ringraziamento a Carabinieri, Polizia locale di San Giuliano e Polizia Ferroviaria di Gallarate che, in pochi giorni, hanno individuato i presunti responsabili dell’aggressione ai danni del turista americano: è un esempio di sinergia tra Forze dell’ordine in grado di portare risultati concreti”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale, Romano La Russa, commentando il fermo due ventunenni presunti responsabili dell’aggressione a un turista americano avvenuta la scorsa settimana su un treno regionale fermo alla stazione di San Giuliano Milanese (MI).

“Quel vile e cruento atto – ha proseguito – ha fortemente leso l’immagine della Lombardia agli occhi dei turisti, per cui stiamo valutando le possibili strade giudiziarie da percorrere. In questo momento, però, rinnovo la mia profonda gratitudine a donne e uomini in divisa che, ancora una volta, hanno dimostrato grandissima professionalità. È bene ribadire un concetto: in Lombardia treni e stazioni non saranno mai zone franche per i delinquenti”.

Redazione