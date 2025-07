Alfa Revival Cup 2025 Round 4 Imola: Arturo Merzario torna in pista

Dal 25 al 27 luglio scatta il quarto round all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per il Campionato dedicato alle Alfa Romeo da corsa storiche prodotte dal 1947 al 1981.

(mi-lorenteggio.com) Imola, 21 Luglio, 2025. Alfa Revival Cup si prepara per il quarto round dell’edizione 2025 sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, quello che Enzo Ferrari chiamava Piccolo Nurburgring e uno dei pochi tracciati europei dove si gira in senso anti-orario. Un tempio delle corse dove l’autentica emozione si vive curva dopo curva: dal Tamburello alla Villeneuve, passando per la Tosa e la Piratella, fino ad arrivare al “tuffo”, discesa e salita, delle Acque Minerali e alla Variante Alta per chiudere il giro tutto d’un fiato alle due curve della Rivazza. Una pista tecnica e impegnativa, che premia il coraggio e non perdona errori facendo sentire i piloti di essere parte di qualcosa di magico in un luogo dove la memoria di grandi campioni vive in eterno.