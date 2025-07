Dopo i furti, riattivata l’illuminazione lungo la SP 300 a Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 luglio 2025 – Dopo i furti, che avevano lasciato al buio un tratto della SP 300 sul territorio di Rho, la Città

metropolitana di Milano ha provveduto a fare riattivare l’illuminazione in due tratti (su quattro totali previsti). Sono 50 i punti luce riattivati per i quali è stato necessario posare oltre un chilometro di cavi e ricostruire tutte le giunzioni di impianto. Nelle prossime settimane, una volta ultimati i lavori, i punti luce ripristinati saranno 200 circa e verranno sostituiti con nuovi apparecchi LED che garantiranno una migliore illuminazione oltre che un risparmio energetico.

Così commenta la consigliera delegata alle Infrastrutture Daniela Caputo: “Stiamo lavorando a pieno regime per modernizzare e manutenere al meglio gli oltre 750 chilometri di strada che gestiamo; l’obiettivo è, progressivamente, dare le necessarie risposte al territorio, ed è esattamente secondo questo logica che abbiamo anticipato anche delle lavorazioni previste inizialmente per il 2026”.

Redazione