EDITORIA. “OGGI” SEGNA UN ANNO IN COSTANTE CRESCITA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2025 – Anno brillante per l’intero sistema multimediale di “OGGI”, il settimanale della famiglia italiana di RCS diretto da Andrea Biavardi, che segna un trend in costante crescita.

Prosegue infatti la crescita sia in edicola sia in digitale, con il settimanale “OGGI” che nel primo semestre 2025 registra un incremento dell’8% della diffusione edicola (escluse le copie vendute in abbinamento con i quotidiani locali), che sale ulteriormente segnando il +16,5% nel trimestre maggio-luglio 2025 (rispetto ai pari periodi dell’anno 2024).

Importanti risultati diffusionali, che si aggiungono agli altrettanto significativi riscontri in area digitale che portano l’audience del sistema “OGGI” (carta + digitale) a quasi 5 milioni di utenti (Total Audience fonte Audipress 2025.1 + Audiweb media gennaio-maggio 2025). In particolare, l’account Instagram @oggisettimanale, che conta 230mila follower, nell’ultimo trimestre ha raggiunto la cifra record di 70 milioni di visualizzazioni totali.

Importanteriscontro anche dal mercato pubblicitario, con la raccolta dell’intero sistema multimediale “OGGI” che si attesta a +7% nel trimestre maggio-luglio 2025 rispetto al pari periodo 2024, con un picco del +22% nel mese di luglio 2025 rispetto allo stesso mese 2024.

“Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti – afferma il direttore Andrea Biavardi – merito di un lavoro di squadra della redazione e di tutte le componenti dell’azienda. Lavoriamo con entusiasmo ad un giornale sempre attento ai personaggi, alle storie e ai temi di attualità, in linea con la grande tradizione di “Oggi” che da 85 anni è il punto di riferimento per l’informazione della famiglia italiana.”

Particolarmente apprezzata dai lettori, l’offerta informativa e di intrattenimento del settimanale OGGI sotto la direzione di Biavardi si è costantemente arricchita di nuove rubriche e autorevoli firme: oltre agli storici collaboratori Aldo Grasso (“Oggigiorno”) e Luigi Garlando (“Dialogo con una figlia”), il giornale può contare sul vicedirettore del Corriere della Sera, scrittore e conduttore televisivo de la7 Aldo Cazzullo che firma con il direttore stesso la rubrica d’apertura “La telefonata particolare”, Don Antonio Mazzi (“Peccati e peccatori”), la biologa e divulgatrice Barbara Gallavotti (“Racconti di scienza”), l’esperto di previdenza Domenico Colmegna (“Sportello Pensioni”), il veterinario dei Vip Luca Giansanti (“Amici a quattro zampe”). Lo spazio informativo dedicato alla salute e all’alimentazione è garantito dall’autorevolezza di Paolo Veronesi, Alessandra Graziottin e Silvio Garattini. Ogni settimana, inoltre, i grandi esperti che si alternano nella sezione iniziale “Le domande di OGGI”.

Nel numero di “OGGI”, in edicola da giovedì 24 luglio, la copertina è dedicata a Emanuele Filiberto di Savoia che a Mosca ha tenuto a battesimo l’ultima discendente dello zar. Tra i contenuti si segnala l’analisi del fenomeno televisivo “Temptation Island”, l’intervista a Padre Gabriel Romanelli, sacerdote italiano che opera nella martoriata Parrocchia di Gaza, e la cronaca rosa con il flirt estivo tra Elisabetta Gregoraci e l’attore Francesco Arca.

Con il numero in edicola, anche lo zaino di “OGGI”, perfetto per la città o per i viaggi, ma adatto anche alle gite in montagna o al mare per portare con sé tutto l’occorrente.

Redazione