GIORNATA MONDIALE DELL’EPATITE: TEST SALIVARI RAPIDI E GRATUITI AL CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO

Il 28 luglio in cinque sedi milanesi del CDI sarà possibile sottoporsi gratuitamente e senza prenotazione al test salivare a risposta rapida per l’HCV

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Epatite, il Centro Diagnostico Italiano mette a disposizione dei pazienti test salivari gratuiti a risposta rapida per l’HCV, il virus responsabile dell’epatite C, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

I test saranno disponibili lunedì 28 luglio, nelle seguenti sedi e orari:

CDI Bionics Lavater – dalle ore 10.30 alle 12.00

CDI Bionics Largo Augusto – dalle ore 10.30 alle 12.00

CDI Bionics Bicocca – dalle ore 10.30 alle 12.00

CDI Bionics Symbiosis – dalle ore 8.00 alle 10.00

CDI Cernusco – dalle ore 10.30 alle 12.00

L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento disponibilità. Occorre solo non aver mangiato o fumato nei 30 minuti prima dell’esecuzione del test. In caso di esito positivo, i pazienti che lo desiderano potranno effettuare, sempre gratuitamente, un test su sangue di conferma e un primo consulto telefonico con gli epatologi del CDI.

“L’epatite è una malattia subdola, che può restare silente per anni prima di manifestarsi con danni gravi al fegato. La prevenzione, attraverso test semplici e accessibili, è fondamentale per intercettare precocemente le infezioni e ridurre il rischio di complicanze. Offrire test salivari gratuiti è un gesto concreto per avvicinare la prevenzione ai cittadini e contribuire all’obiettivo globale di eliminazione dell’epatite virale entro il 2030” – sottolinea Francesca De Filippi, internista specialista in malattie del fegato e del ricambio presso il Centro Diagnostico Italiano.

L’epatite C – Un’infezione silenziosa ma prevenibile

L’HCV (virus dell’epatite C) è un agente infettivo che colpisce il fegato e si trasmette principalmente attraverso contatto con sangue infetto – per esempio tramite l’utilizzo promiscuo di strumenti non sterilizzati o, in casi più rari, per via sessuale.

L’epatite C, provocata dall’HCV, è spesso asintomatica per molti anni. Questo rende fondamentale l’individuazione precoce tramite test mirati, perché l’infezione, se non diagnosticata e trattata, può evolvere in cirrosi epatica o carcinoma epatocellulare (tumore al fegato). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità1, le epatiti virali – pur essendo prevenibili, curabili e, nel caso dell’epatite C, completamente guaribili – causano oltre 3.500 decessi al giorno nel mondo.

In Italia, i dati del SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato delle Epatiti Virali Acute)2 mostrano un lieve aumento dei casi acuti, con ancora molte persone inconsapevoli dell’infezione.

1 https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2025/key-messages

2 https://www.epicentro.iss.it/epatite/2024