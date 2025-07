(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 23 luglio 2025 – Un ventenne morto questa notte in un incendio divampato in un appartamento al civico 130 di via Fogagnolo.

Su posto sono giunti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ed evacuato temporaneamente lo stabile.

Al termine delle operazioni di spegnimento, è giunta anche la Squadra Mobile, con la Scientifica, che indaga anche per omicidio.

