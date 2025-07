Lissone Young Music Festival, giovani talenti in scena nel cuore della città

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 23 luglio 2025 – Una serata di musica ha animato venerdì Piazza Libertà a Lissone, in occasione della prima edizione del “Lissone Young Music Festival”, evento promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Lissone nell’ambito del progetto sovracomunale “Fuori la Voce! Educazione, Esperienze e Training per e con i Giovani”, finanziato da Anci Nazionale. Sei le band e i solisti che si sono alternati sul palco – Irene Mrad, Energy Source, Lentigo, Eliodora, Morrigan e Naked Run – offrendo al pubblico un’esibizione fatta di brani inediti, cover e grande entusiasmo. A conquistare la giuria e il pubblico sono stati i Naked Run, gruppo milanese composto da Christian Valtolina, Michael Loviglio, Mattia Mangiacapra e Davide Baldin, che si è aggiudicato la borsa di studio messa in palio per supportare l’attività musicale. A condurre la serata è stato Steve Vogogna, comico e attore, che ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico con ironia e ritmo.

La giuria tecnica era composta da professionisti del mondo musicale: Luca Loffredo, presidente dell’Associazione culturale Stage Company e co-fondatore dell’etichetta discografica Steam Record 1804, Stefano Pecorelli, chitarrista e arrangiatore, noto per le sue collaborazioni musicali con le reti Mediaset e Andrea Di Marco, musicista e comico protagonista di programmi televisivi cult come Zelig e Colorado.

“Siamo orgogliosi di aver portato a Lissone un evento pensato dai giovani e per i giovani – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Giovanni Camarda –. Il Festival non è stato solo un palco su cui esibirsi, ma un’opportunità per tanti ragazzi e ragazze del territorio di esprimersi e mettersi in gioco. L’obiettivo è dare continuità a questo progetto, investendo sui talenti dei nostri giovani. Ringraziamo i partecipanti, i giurati, i tecnici, il presentatore e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della serata, tra cui l’agenzia Pubblyderby, che ha curato l’organizzazione dell’evento”.

