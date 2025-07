LODI. PASSEGGIA IN STATO DI UBRIACHEZZA PER IL CENTRO COMPLETAMENTE NUDO, INFASTIDENDO I PASSANTI: PRESO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 23 luglio 2025 – Il Personale della Volanti della Questura di Lodi ha deferito in stato di libertà un quarantenne italiano per atti contrari alla pubblica decenza, sanzionandolo amministrativamente per ubriachezza manifesta e applicandogli l’Ordine di Allontanamento (ODA).

Tutto ha avuto inizio alle 22.00 circa, quando i poliziotti, in transito in Corso Umberto durante il quotidiano servizio di controllo del territorio del centro cittadino, sono stati avvicinati da alcuni passanti, tra cui famiglie con figli minori al seguito, che hanno segnalato la presenza di un uomo che stava percorrendo la via completamente nudo, dando fastidio alle persone intente a passeggiare.

I poliziotti hanno subito trovato l’uomo, identificato in un cittadino italiano, di 40 anni, con precedenti per reati contro la persona, che, in evidente stato di alterazione alcolica, stava lamentando irritazione agli occhi, asserendo di essere stato attinto da uno spray al peperoncino, presumibilmente usato da qualche passante che, temendo per la propria incolumità, viste le condizioni dell’uomo, aveva reagito.

L’uomo, soccorso dai sanitari, è stato rivestito con una coperta e condotto in Questura, dove è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza, considerata la presenza anche di minori lungo la strada ove si sono verificati i fatti, ed è stato sanzionato amministrativamente per lo stato di ubriachezza manifesta. Inoltre, per quest’ultima condotta, gli è stato applicato l’ordine di allontanamento, in forza del quale per le successive 48 ore non potrà accedere alle aree del centro cittadino.

