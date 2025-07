TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ASSESSORE LUCENTE: GIÀ ANTICIPATI 671 MILIONI, DA LOMBARDIA INTERVENTO MASSICCIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2025 – “La Lombardia è una delle poche Regioni d’Italia ad intervenire in maniera massiccia alle spese del trasporto pubblico locale: ad esempio per il 2025 abbiamo già anticipato 671 milioni di euro in favore delle Agenzie del Tpl, ben 20 in più rispetto all’anno precedente”. È quanto afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, mentre è in corso la sessione di bilancio in Consiglio regionale.

“Si tratta – ha proseguito Lucente – di risorse fondamentali per garantire un servizio efficiente, moderno e il più possibile puntuale. Tra l’altro, nell’ultima riunione di Giunta dello scorso 22 luglio, abbiamo deliberato lo stanziamento di ulteriori 97 milioni di euro a favore delle Agenzie TPL per una serie di interventi in grado di migliorare la qualità del sistema trasportistico lombardo. Stiamo attendendo, inoltre, le disposizioni finali da parte del Governo per un riparto più equo del Fondo Nazionale Trasporti, che certamente garantiranno alla Lombardia ulteriori risorse. Numeri reali, non parole e slogan: Regione Lombardia ha aumentato il suo impegno finanziario per il TPL. Si tratta di un dato di fatto che non teme alcuna smentita”.

“Per questo – ha concluso l’assessore regionale – non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Posso comprendere che il trasporto pubblico locale sia un argomento sensibile, in grado di scatenare polemiche e diatribe continue, ma alimentarle solo per destabilizzare l’opinione pubblica non giova a nessuno e, anzi, si ripercuote soprattutto sui viaggiatori”.

