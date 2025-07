A settembre la cerimonia di gemellaggio Buccinasco-Zlatopil

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 luglio 2025 – In occasione della Festa patronale di Buccinasco, domenica 21 settembre – Giornata internazionale della Pace – verrà siglato il patto di gemellaggio tra il Comune di Buccinasco e il Comune di Zlatopil, cittadina ucraina nella regione di Kharkiv di circa 28 mila abitanti.

L’iniziativa, inedita per il Comune di Buccinasco, nasce nell’ambito delle attività del neo assessorato alla Pace affidato ad Anna Arcari, che immediatamente si è attivata per rendere concreta la sua delega.

“Grazie all’associazione VITAWORLD, che da anni sostiene la popolazione ucraina – spiega l’assessora Anna Arcari – abbiamo conosciuto il sindaco di Zlatopil Baksheyev Mykola Mykolayovych e con lui avviato le procedure per il gemellaggio. Si tratta dell’inizio di un percorso che vedrà coinvolta, speriamo, tutta la nostra comunità, dalle associazioni alle parrocchie, le scuole e tutta la cittadinanza per avviare scambi e relazioni sociali, culturali, sportive. Parteciperemo anche a bandi europei per ottenere dei finanziamenti e sostenere così progetti in Ucraina, iniziando dal supporto in ambito medico e psicologico e da attività di intrattenimento per i più piccoli”.

Nella seduta del 23 luglio, intanto il Consiglio comunale all’unanimità ha approvato il Regolamento per la costituzione, la gestione e l’approvazione del patto di gemellaggio tra comuni e il Patto di gemellaggio con Zlatopil. Il prossimo passo sarà la creazione del Comitato per la promozione dei Gemellaggi composto dal sindaco o un assessore delegato, consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni.