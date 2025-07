Ambiente. Corbetta (Lega): “Due milioni in più per aiutare le famiglie a sostituire le caldaie inquinanti. La Lega al fianco dei cittadini per migliorare la qualità dell’aria”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2025 – “Approvato l’emendamento al bilancio che stanzia 2 milioni di euro aggiuntivi al bando regionale per incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni. È una misura concreta per sostenere le famiglie lombarde e migliorare la qualità dell’aria nei nostri territori”.

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, primo firmatario dell’emendamento approvato oggi.

“Si tratta – spiega Corbetta – di richieste ammissibili presentate da cittadini che rischiavano di rimanere escluse per esaurimento fondi. Grazie a questo emendamento, sblocchiamo la graduatoria e permettiamo a diverse famiglie di accedere al contributo”.

“La Lega – conclude Corbetta – dimostra ancora una volta di lavorare nel concreto per migliorare la qualità dell’aria e combattere per davvero l’inquinamento. L’ambiente non si tutela con l’ideologia e le follie green ma aiutando chi vuole fare scelte sostenibili”.

Redazione