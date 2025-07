Bilancio positivo per i Giovedì Summer Fest

Tantissime persone in centro tra negozi aperti e iniziative di aggregazione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 luglio 2025 – Bambini incuriositi da bolle di sapone e giostrine, adolescenti e giovani scatenati in danze tra i tavolini dei bar e sotto il palco dei dj set, adulti alle prese con lo shopping e rilassati tra una bevanda e un gelato. I Giovedì Summer Fest hanno portato in centro tantissime persone tra giugno e luglio, grazie a proposte rivolte a ogni età messe in campo collaborando con festival e rassegne ideate da diverse realtà del territorio.

La partenza, con la presenza del rapper Random che ha conquistato i giovanissimi, è stata di buon auspicio: ragazzi e famiglie lungo le strade, vetrine accese e persone incuriosite da vari prodotti in vendita.

Il festival di teatro di strada Circonferenze, il 19 giugno, ha attirato un folto pubblico, come ogni anno, aprendo anche un punto ristoro in piazza San Vittore. Quindi, l’Orchestra Maxentia Big Band ha fatto conoscere il jazz in piazza Jannacci e, ancora, grande musica con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana e il suo concerto itinerante. Il 10 luglio occhi sbarrati per le meravigliose ed enormi bolle di sapone realizzate da abili clown.

Il 17 luglio una folla ha applaudito Deborah Villa, invitata dal festival Donne In.Canto. Durante la serata sono stati raccolti complessivamente 1.140 euro, destinati a sostenere il progetto “La valigia di salvataggio” per donne vittime di abusi e violenze e l’affiancamento delle ragazze neomaggiorenni della Cooperativa La Banda.

Gran finale questa sera, 24 luglio, con negozi aperti per lo shopping da vivere in tutta tranquillità: in piazza San Vittore saranno presenti gonfiabili per far divertire i più piccoli, un dj set per ballare e cantare in compagnia, food truck, birra e frittelle. L’estate rhodense si accenda ancora una volta di musica e colori.

“Come tutti gli anni, l’affluenza a Rho non manca per le iniziative estive – dichiara la presidente della delegazione di Rho di Confcommercio, Patrizia Giudici – Il bilancio è decisamente positivo per i pubblici esercizi e la Summer Fest garantisce visibilità agli altri punti vendita”.

Questo il commento del Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani: “E’ una estate davvero intensa, con tante occasioni di divertimento: bella musica, momenti magici con le bolle di sapone e grandi risate con una delle stand up comedian più in voga e più capace di conquistare il pubblico. I giovedì di shopping e divertimento sono sempre attesi dai rhodensi e attirano anche persone che vivono altrove. La partecipazione è stata davvero ampia, cosa che gratifica indubbiamente i commercianti che hanno creduto in questa opportunità serale. Un grazie va a tutti i partner di questa avventura estiva e a tutti i cittadini che hanno manifestato il loro desiderio di vivere Rho e di riscoprirne le sue bellezze passeggiando tra le vie del centro”.

Nella foto il partecipato spettacolo con le bolle di sapone giganti