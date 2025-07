Cesano Boscone. Nuove opportunità per l’ex edicola di via Libertà: ecco il bando

Lo spazio verrà assegnato attraverso un bando pubblico e potrà ospitare nuovamente una rivendita di giornali oppure attività di caffetteria, uno spazio culturale o una bottega di fiori e piante. Verranno favoriti progetti inclusivi, ecosostenibili e presentati da giovani e da imprenditrici

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone 23 luglio 2025 – È online il bando per assegnare, fino al 2032, la concessione dello spazio pubblico di via Libertà, dove fino al 2024 c’era una storica rivendita di quotidiani e periodici.

«In molti ricordano l’edicola in attività, una delle due del quartiere Pasubio, e le sue trasformazioni nel tempo – sottolinea il sindaco Marco Pozza – ancora quando, al posto dell’attuale parco, c’era il centro sportivo. Ora che è chiusa abbiamo ritenuto fondamentale provare la strada del bando pubblico di assegnazione, così come avevamo fatto, con successo, per quella di via Fermi. Abbiamo voluto inserire alcune premialità, favorendo la possibilità, per i giovani, di mettersi in gioco.

Riteniamo inoltre importante sostenere il valore sociale del commercio del vicinato, l’imprenditoria femminile e coloro che investono con un’attenzione particolare ai principi della sostenibilità».

Alla selezione – che intende riassegnare lo spazio pubblico di circa 26 mq allargando l’orizzonte delle attività commerciali che possono essere svolte nel chiosco – potranno partecipare persone fisiche e persone giuridiche/società.

I criteri di assegnazione daranno il maggior numero di punti al progetto per una nuova edicola e a seguire all’attività di bar/caffetteria/gelateria, spazi culturali/libreria e rivendita di fiori e piante.

Saranno ulteriormente valorizzati i progetti che includono le persone diversamente abili e quelli ecosostenibili, e verrà dato maggiore peso nel punteggio ai proponenti under 35 anni e all’imprenditoria femminile.

I soggetti interessati possono inoltrare richiesta tramite un modello disponibile sul sito web comunale (https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/novita/notizie/concessione-di-suolopubblico-per-lapertura-di-attivita-commerciale/), da presentare entro venerdì 12 settembre, al protocollo generale di via Vespucci n. 5 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 10.30, oppure

all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it.

«Ci rendiamo conto – sottolinea l’assessora al marketing territoriale e commercio Maria Pulice – che le edicole stiano vivendo un momento particolarmente complesso, perché le persone acquistano sempre meno giornali. Però non possiamo abbandonare a sé stesso uno spazio che

potrebbe essere valorizzato, trovandosi in un punto strategico di Cesano Boscone, adiacente a un parco, a delle scuole e vicino alla Casa dei giovani/del gioco di via Trento e al confine con Milano».

Redazione