EDILIZIA CONVENZIONATA DEL COMPARTO UNIONE ZERO, LA GIUNTA: “PREZZI MEDI DI VENDITA DA RIVEDERE: NO SUPERIORI A QUELLI DEL MERCATO LIBERO”

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 24 luglio 2025 – La Giunta comunale di Sesto San Giovanni ha preso una decisione chiara in merito al progetto di edilizia convenzionata destinato prioritariamente a medici, infermieri e operatori sanitari delle strutture ospedaliere della futura Città della Salute e della Ricerca (Fondazione Istituto Nazionale Tumori e Fondazione Istituto Neurologico Besta), all’interno del comparto Unione 0 delle Aree ex Falck.

Dopo una lunga istruttoria dei titoli edilizi e del relativo schema di convenzione per l’edilizia convenzionata, il prezzo medio di vendita degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata, pari a 4.150 euro al metro quadrato, risultava non essere congruo, in quanto superiore a quello degli edifici limitrofi a destinazione residenziale libera, – attualmente in vendita al pubblico – all’interno dello stesso comparto Unione 0.

La Giunta, nella giornata odierna, ha quindi approvato il testo dello schema di convenzione, ma con la riserva di rideterminare un prezzo di vendita più equo per tali alloggi convenzionati, che rappresentano il 20% della residenza prevista dal comparto Unione 0 nel Programma integrato di Intervento delle aree ex Falck, mentre il restante è destinato alla residenza libera.

“Non vogliamo che gli alloggi di edilizia convenzionata, pensati per figure professionali fondamentali come medici e infermieri, abbiano un prezzo medio di vendita superiore a quello del mercato libero. Per questo abbiamo chiesto di ridefinire la proposta di prezzo, pur approvando lo schema di convenzione. Intendiamo promuovere un modello di rigenerazione urbana che sia al servizio dei cittadini. Sesto sta vivendo una trasformazione senza precedenti e il nostro obiettivo è costruire una città del futuro inclusiva e accessibile”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Di Stefano.

La Giunta ha dunque incaricato l’Area Pianificazione di approfondire il Piano Economico Finanziario (PEF) per determinare un prezzo medio di vendita congruo per gli alloggi di edilizia convenzionata. Fino alla definizione di questi aspetti, l’iter per il rilascio dei permessi di costruire connessi resterà sospeso, garantendo che ogni decisione sia presa con la massima attenzione e nel rispetto dei principi di responsabilità e chiarezza che guidano l’azione amministrativa.

L’impegno dell’Amministrazione rimane quello di portare avanti un progetto di rigenerazione urbana capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare il ruolo strategico della Città della Salute e della Ricerca, rendendo Sesto San Giovanni un modello di innovazione e sviluppo.