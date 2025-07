Firmato protocollo tra Asst Rhodense e Ambito Corsichese per il Punto Unico di Accesso (PUA) a Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 24 luglio 2025 – Siglato protocollo d’intesa tra l’Asst Rhodense e l’Ambito del Distretto Corsichese per l’attivazione del Punto Unico di Accesso (PUA) integrato, presso la Casa di Comunità di Corsico. Si tratta di un elemento fondamentale, all’interno dei servizi sanitari e socio-assistenziali, per garantire ai cittadini l’accesso a cure e assistenza in modo semplificato ed efficiente attraverso una sinergia tra Asst Rhodense e Comuni.

Il Punto Unico di Accesso (PUA) rappresenta il luogo dove i pazienti, le loro famiglie e i caregiver, possono rivolgersi per richiedere informazioni, assistenza e consulenza rispetto a un’ampia gamma di servizi sanitari, sociali. Nasce come risposta alla crescente necessità di creare un sistema integrato, tra Asst Rhodense e Comuni dell’Ambito Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio), che possa rispondere in modo rapido e coordinato alle diverse esigenze dei cittadini, specialmente dei più fragili, come anziani o persone con disabilità.

L’equipe, composta da un infermiere di comunità del Distretto e un assistente sociale dell’Ambito Territoriale, effettua un’analisi preliminare delle segnalazioni registrate al fine di classificare le casistiche che possono essere semplici, ossia dove c’è necessità solo di cure sanitarie o solo di assistenza sociale, o complesse dove vengono richieste entrambe.

Qualora il bisogno risulti essere esclusivamente sanitario o esclusivamente sociale, l’operatore individuato dall’équipe del PUA svolge gli opportuni passaggi per la presa in carico sociale o per la presa in carico sanitaria. Nel caso di richieste di attivazione, ad esempio, dei servizi SAD (servizi assistenza a domicilio), Servizi Domiciliari per persone con Disabilità ADH (assistenza domiciliare handicap) etc. l’assistente sociale di Ambito si interfaccerà con l’assistente sociale del comune di residenza della persona condividendo il bisogno e la prima valutazione svolta. Verrà successivamente indicato al cittadino il percorso più funzionale e personalizzato che preveda un accompagnamento della persona da parte dell’operatore, svolgendo un ruolo di ponte tra il cittadino e i diversi servizi utili.

Sono in corso le attività propedeutiche all’avvio del PUA integrato e, in attesa del completamento dei lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità del Corsichese, il Punto Unico di Accesso è stato allestito temporaneamente presso il poliambulatorio di via DIAZ 49. L’Asst Rhodense ha anche messo a disposizione l’indirizzo email PUAcorsico@asst-rhodense.it.

Redazione