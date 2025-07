(mi-lorenteggio.com) Cusago, 24 luglio 2025 – – Poste Italiane informa che l’ufficio postale di Cusago in Via Libertà riaprirà lunedì 28 luglio dopo gli interventi di manutenzione straordinaria al sistema di condizionamento. L’Azienda, in costante dialogo anche con l’Amministrazione Comunale, ha individuato delle soluzioni per il ripristino del servizio in attesa degli interventi definitivi a carico della proprietà dell’immobile.

L’ufficio postale di Cusago sarà operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Redazione