MODA, ASSESSORE MAZZALI A MALPENSAFIERE: PROGETTO SUSTAINHUBILITY È ESEMPIO VIRTUOSO DI ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE TESSILE

Busto Arsizio/VA, 24 lug) Sostenibilità, economia circolare, efficientamento energetico sono fattori tenuti in alta considerazione anche dal settore tessile che, in provincia di Varese, è protagonista di una serie di iniziative altamente innovative.

Una di queste è il progetto SustainHUBility, promosso da Camera di Commercio Varese. Ne ha conosciuto i dettagli e le caratteristiche l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, oggi in visita istituzionale a MalpensaFiere a Busto Arsizio (VA).

MalpensaFiere SustainHUBility si propone come centro di riferimento sui temi dell’efficientamento energetico, che comprende anche l’ambito della mitigazione del cambiamento climatico, oltre che dell’economia circolare e della sostenibilità nel settore tessile.

Accompagnata dal presidente di Camera di Commercio Varese Mauro Vitiello e da Renato Chiodi, presidente di Promovarese quale ente gestore di MalpensaFiere, l’assessore Mazzali ha visitato anche il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento – Centrocot e il Multilab, realtà operative da oltre trent’anni a supporto della filiera tessile lombarda e nazionale, grazie a servizi tecnico-scientifici altamente specializzati.

“La provincia di Varese – sottolinea l’assessore Mazzali – si conferma una delle protagoniste del tessile italiano, posizionandosi al terzo posto a livello nazionale per numero di siti produttivi: ben 852. Questo non è solo un dato, bensì il segno concreto di una vitalità manifatturiera straordinaria. Su questo territorio, prende forma l’intera filiera della moda e del tessile: dalla filatura alla tessitura, dalla tintoria fino al capo finito, con una competenza riconosciuta”.

“Un distretto ad alta intensità produttiva – prosegue – ma anche consapevole dell’impatto ambientale che il settore può generare. Proprio da questa consapevolezza, nasce MalpensaFiere SustainHUBility: non un semplice progetto, ma una vera e propria alleanza per il futuro del settore in Lombardia”.

A unirsi in questa visione, sono Camera di Commercio Varese, il centro espositivo polifunzionale MalpensaFiere e il know-how tecnico-scientifico di Centrocot: MalpensaFiere SustainHUBility si pone allora come un luogo in cui ospitare i centri di competenza sull’economia circolare e sull’efficientamento energetico, terreno fertile per sviluppare progetti di ricerca applicata in ambito cambiamento climatico, promuovendo un programma di fiere sui temi della sostenibilità.

“Un ringraziamento va a Camera di Commercio Varese e a tutte le imprese che – dice ancora l’assessore Mazzali – rendono questo territorio un modello di eccellenza. Qui, la moda e il tessile non sono solo un settore produttivo, ma un’autentica espressione identitaria, motivo d’orgoglio per tutta la Lombardia”.

“In questo ambito – aggiunge il presidente Vitiello – si inserisce il Protocollo che il sistema camerale lombardo insieme alle associazioni di categoria e naturalmente alla stessa Regione sta mettendo a punto su questi temi. MalpensaFiere SustainHUBility e Centrocot si candidano a porsi, oltre che come luogo d’eccellenza per la formazione mirata sul tema, anche quale ‘recycling hub’ con riferimento ai prodotti tessili da economia circolare, scarti industriali e capi post consumo. Il tutto tenendo conto delle progettualità esistenti e in fase d’avvio”.

“Al Multilab, luogo fisico d’incontro tra imprese e progettualità innovative, grazie anche al supporto di Confindustria Varese – spiega Grazia Cerini, amministratore delegato di Centrocot – abbiamo realizzato una piattaforma digitale per favorire l’incontro tra gli scarti tessili (e non solo) con le tecnologie per dar loro nuova vita”.

